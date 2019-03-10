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الصراع يشتعل بين نجوم روتانا.. نجوى كرم ونوال الزغبي في جبهة واحدة.. إليسا تقاطع وترد بدبلوماسية.. ودعوات لتهدئة السوشيال ميديا

الأحد 10/مارس/2019 - 04:01 م
صدى البلد
سعيد فراج
  • حرب السوشيال ميديا تبدأ بين نجوم روتانا
  • إليسا تلغي متابعة نجوى كرم ونوال الزغبي

في ظل مساع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات خلال الفترة الأخيرة لضم أكبر عدد من نجوم الطرب العربي، لاسيما الذين كانوا طيورًا مهاجرة، ثم عادوا للشركة من جديد، بدأ الصراع بينهم يرسم ملامحه. 

ويرصد "صدى البلد" ملامح الصراع بين نجوم روتانا خلال الفترة الحالية. 

اتحاد نجوى كرم ونوال الزغبي 
شهدت الفترة الأخيرة، اتحاد وثيق بين الفنانتين نجوى كرم ونوال الزغبي، فبعد أن تعاقدت الأخيرة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في شهر يوليو الماضي، وبعدها عادت نجوى هي أيضًا إلى الشركة، استغل الثنائي ذلك في توطيد صداقتهما.

نجوى كرم ونوال الزغبي دائمًا ما يتبادلان التهاني والمجاملات، عبر السوشيال ميديا أو حتى على أرض الواقع، ففي الحفل الذي احتفلت فيه روتانا بعودة نجوى إليها، تغيب نجوم الشركة عن الحفل يإستثناء نوال فقط، كذلك الأمر في حفل ألبوم نوال «كده باي»، تغيب أيضًا نجوم الشركة عن الحفل فيما عدا نجوى فقط التي حرصت على الحضور. 

إليسا تقاطع نجوى ونوال 
على الجانب الآخر، اتخذت إليسا موقف معادي تجاه كتلة «نجوى كرم ونوال الزغبي»، فقاطعت حضور حفل تعاقد الأولى مع روتانا والعودة للشركة، وتغيبت أيضًا عن حضور احتفالية ألبوم الثانية «كدة باي»، وفسر نشطاء السوشيال ميديا ما فعلته اليسا بأنها استشعرت الخطر بعد عودة «نجوى ونوال» اللتان كانتا تحظيان باهتمام الشركة قبل العودة. 

حرب السوشيال ميديا 
ألغت اللبنانية إليسا، متابعة نوال الزغبي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، إذ تعد هذه هي المرة الثانية التي تفعل فيها إليسا هذا الأمر، بعد أن أعادت متابعة نوال قبل أشهر ضمن فترة الهدنة التي شهدت تهدئة الصراع بين نجوم شركة روتانا. 

وفي المُقابل، أقدمت نوال الزغبي هي الأخرى على إلغاء متابعة اليسا من حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الصراع، خاصة بعد تغيب إليسا عن حضور احتفالية ألبوم نوال بألبومها الجديد "كدة باي"، التي أقامتها شركة روتانا المنتجة للألبوم في أحد الفنادق الخاصة بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل يومين. 

دبلوماسية إليسا 
علقت اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر، على خلافاتها مع نجوى كرم ونوال الزغبي، بطريقة أخذت شكلًا دبلوماسيًا، فلم تؤكد أو تنفِ بشكل مباشر وجود خلافات، لكنها طلبت التهدئة من متابعيها وعدم الإساءة لأحد، لافتة إلى أن كل الأسماء في شركة روتانا أسماء لامعة. 

وكتبت اليسا تغريدة في"تويتر"، قائلة: «كتير عم يصير حكي بالصحافة ومواقع التواصل، وخاصة بقصة نجمة روتانا الأولى وعلاقتي بنوال ونجوى وكل هالتفاصيل.. أنا بطلب من كل اللي بيحبوني إنهم ما يدخلوا بسجالات لأني ما برضى يكون في إساءة لحد من قبل الفانز». 

وتابعت إليسا في تغريدة أخرى، قائلة: «كل الأسماء لامعة وكلن نجوم ولو ما هيك ما بيكونو بروتانا وخلصنا سجالات ما بتفيد ولا إلها قيمة. الاحترام واجب وهيدا يللي بطلبو من يللي بيحبوني».

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