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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 /3 /2019 بمحافظات مصر

الأحد 10/مارس/2019 - 07:09 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 11 23
شبين الكوم 11 22
طنطا 10 22
دمنهور 10 21
الإسكندرية 09 19
بلطيم 10 20
مطروح 08 18
السلوم 08 20
سيوة 10 25
بورسعيد 14 19
دمياط 12 19
الزقازيق 10 22
الإسماعيلية 10 23
السويس 09 23
العريش 06 19
رفح 07 19
رأس سدر 11 25
نخل 03 20
نويبع 14 25
طابا 12 23
كاترين 04 20
الطور 12 23
شرم الشيخ 16 26
الغردقة 14 27
مرسى علم 15 25
الفيوم 10 24
بني سويف 10 24
المنيا 09 25
أسيوط 09 26
سوهاج 10 27
قنا 11 29
الأقصر 11 30
أسوان 12 31
أبوسمبل 13 30
الوادي الجديد 12 28
شلاتين 17 27
أبو رماد 16 26
راس حدربة 17 25
حلايب 18 24

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