الفن يمد لسابع جد.. حفيدة أم كلثوم تعيد أمجاد كوكب الشرق.. أحفاد فريد شوقي يغزون الشاشة.. وأمير كرارة ينتمي لفنان شهير

حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة آرب جوت تالنت.. وحفيد عبد الحليم يطرح أول ألبوم

جميلة عوض ترث الفن عن جدها.. و3 أحفاد لـ فريد شوقي في التمثيل

حفيد عبد الحليم حافظ يطرح أول ألبوم له





كعادة المثل الشعبي الشهير «العرق يمد لسابع جد»، أصبح الفن يمتد إلى الأحفاد، الذين ورثوا الموهبة عن أجدادهم، فأحبوا الفن، وأثقل البعض منهم هذه الموهبة وبدأوا يلمعون في سماء النجومية.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الفنانون الذين ورثوا الفن والموهبة عن أحفادهم.





في مجال الغناء:

حفيدة أم كلثوم

أبهرت المطربة الصاعدة سناء نبيل، لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير «آراب جوت تالنت» بمجرد صعودها مسرح البرنامج.





وصعدت سناء نبيل على المسرح، فسألها أحمد حلمي عضو لجنة التحكيم: «هل لديك أحد يغني في عائلتك جعلك تنجذبين إلى الطرب»، فأجابته سناء في خجل: «نعم.. شقيقة جدتي فنانة شهيرة وهي أم كلثوم»، وما كان لـ حلمي إلا أن انبهر ورد في دهشة قائلًا: «إيه».





أما نجوى كرم، فردت على سناء نبيل في ثقة قائلة: «لما يكون حد من عائلة السيدة أم كلثوم يغني لازم يخرب الدنيا»، لتبدأ بعدها سناء في الغناء.





وحرصت سناء على اختيار أغنية فريدة من أغاني جدتها كوكب الشرق أم كلثوم، فغنت أمام الحضور أغنية «افرح يا قلبي»، التي أطربت بها المتواجدين في المسرح بمجرد غناء المذهب فقط، ليتعالى التصفيق داخل المسرح، وينبهر أعضاء لجنة التحكيم كافة.





حفيد عبد الحليم حافظ

أما المطرب نور الشناوي، فهو حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، وهو أيضًا حفيد الحاجة علية شقيقة العندليب عبد الحليم حافظ.





وطرح نور الشناوى أول ألبوم له «بره الصندوق» في أغسطس 2017، وضم 16 أغنية هم: «سمار عينه، بره الصندوق، شريط حكايات، ماشية، الإحساس إياه، أغانى العاشقين، ملكة جمال، عشرة سنين، الشوق مش بيهدى، بصبح عليك، عكس الجاذبية، شفتك من بعيد، أنا لما بقول، إلى حد ما، مش طبيعية، أكون نفسى».





إيمان البحر درويش

ورث الفنان إيمان البحر درويش، موهبة الغناء من جدة الفنان الكبير الراحل سيد درويش، فغني الحفيد لجده عدد من أروع أعماله، لعل أبرزها «قوم يا مصري» و«محسوبكم داس».









في مجال التمثيل:

أحفاد فريد شوقي

للفنان الكبير الراحل فريد شوقي أو «ملك الترسو ووحش الشاشة»، ثلاثة أحفاد يعملون في مجال التمثيل، الأولى هي الفنانة ناهد السباعي، ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي، التي ورثت الفن عن عائلتها وسلكت طريقها في مجال التمثيل.





أما الحفيدان الثاني والثالث لـ فريد شوقي، فهما الشقيقان أحمد ومحمد جمال سعيد، فهما أحفاد وحش الشاشة والفنانة هدى سلطان من ابنتهما مها، فشارك أحمد في عدة أعمال فنية كان أخرها فيلم «قسطي بيوجعني» بشخصية هشام، ومسلسل «سك على اخواتك» بشخصية علي، و«عزمي وأشجان» بشخصية شامخ.





أما محمد جمال سعيد فقدم عدد من الأعمال الفنية القليلة، كان من ضمنها دور ضابط أمن دولة يباشر التحقيق مع الفنان صلاح عبد الله ضمن احداث مسلسل "وضع أمنى" للفنان عمرو سعد.





أمير كرارة

في لقاء متلفز لـ أمير كرارة على قناة cbc عام 2015، أكد خلاله أن الفنان الراحل محمود شكوكو هو خال جدته، ويعتبره في مقام جده، فشرب كرارة من الموهبة من عائلة فنية.





حفيد كمال الشناوي

للفنان الراحل كمال الشناوي، حفيد آخر لكنه يعمل في التمثيل وليس الغناء، هو عمر الشناوي الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها الجزء الأول من مسلسل «كلبش» مع أمير كرارة , ومن المقرر ان يبدا تصوير دوره في الجزء الثانى من مسلسل " الأب الروحي".





حفيدة محمد عوض