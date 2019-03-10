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رياضة

الزمالك في صراع حاسم اليوم امام جورماهيا الكيني

الأحد 10/مارس/2019 - 08:35 ص
صدى البلد
ملك موسي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره جورماهيا الكينى في التاسعة، مساء اليوم الاحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الفريق الأبيض خلالها لحصد الثلاثة نقاط من اجل التأهل لدور ربع النهائى بالكونفدرالية وستشهد حضور ما يقرب من 10 آلاف مشجعا لدعم الفريق الأبيض فى مواجهة نظيره الكينى.

والتقى فريق الزمالك مع جورماهيا الكينى فى العاصمة الكينية "نيروبى" فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات الجارى وتعرض الفريق الأبيض للخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين ويعتبر الفوز الأول لجورماهيا على الزمالك بعد غياب 21 عامًا منذ أن التقيا فى كأس الاتحاد الإفريقى 1998 بعدما ألحق الفريق الكينى الهزيمة بالأبيض فى مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة برباعية نظيفة فى مباراة الإياب سجلها كلا من إسماعيل كوليبالى "هدفين" ومدحت عبد الهادى وعبد الحميد بسيونى

تعتبر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم من النسخة الحالية بالكونفدرالية السابعة التى تجمع الفريق الأبيض بنظيره الكينى فى تاريخ مشاركاتهما الأفريقية حيث سبق وأن التقوا فى 6 مباريات، فاز الأبيض فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وتعرض للخسارة فى مباراتين، سجل الزمالك 10 أهداف فى شباك جورماهيا فيما استقبل منه 7 أهداف.

ودخل الفريق الابيض باقدامه الي المأزق فى الثلاث جولات الأولى ولكنه أحيى آماله بالفوز الأخير على بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الماضية بهدف نظيف سجله حميد أحداد أدى إلى احتلال الفريق الأبيض للمركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط فى المجموعة الرابعة التى تصدرها نصر حسين داى الجزائرى برصيد 7 نقاط ويليه جورماهيا الكينى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط ثم الزمالك وأخيرًا بترو أتلتيكو فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه لاستغلال الفوز الأخير الذى حققه الفريق الأبيض على بترو أتليتكو، بهدف دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، وقام بشرح نقاط القوة والضعف بالفريق الكينى وكيفية استغلال نقاط الضعف لتحقيق المكسب وحصد النقاط الـ3 التى ستقرب الفريق الأبيض بشكل كبير من التأهل لدور ربع النهائى بالكونفدرالية قبل الجولة الحاسمة والأخيرة يوم 17 مارس حينما سيخرج الأبيض لملاقاة نصر حسين داى بالجزائر بينما سوف يستضيف الفريق الكينى فى نفس اليوم بترو أتلتيكو.

ويشهد تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكينى بعض التغييرات أبرزها عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد غيابه عن مباراة بترو أتلتيكو الماضية للإيقاف بالإضافة إلى عودة محمود علاء مدافع الفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة حيث أصبح جاهزا للمشاركة خلال المباريات وسيعود بجوار الونش نظرا لإصابة محمد عبد الغنى فى العضلة الضامة كما سيعتمد المدير الفنى السويسرى على المغربى حميد أحداد مهاجم الأبيض، خاصة بعدما ظهر بمستوى جيد فى المباراة الماضية أمام الفريق الأنجولى حيث استطاع تسجيل هدف الفوز للأبيض فيما سيعود عمر السعيد لقيادة خط الهجوم فى ظل تأكد غياب المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الذى توجه من القاهرة إلى فرنسا لنقل جثمان والده الذى وافته المنية الثلاثاء الماضى لإقامة مراسم الجنازة فى المغرب.

يدخل فريق جورماهيا الكينى المباراة ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتكرار الفوز على الزمالك مثلما فعلها فى مباراة الجولة الأولى بكينيا عندما فاز على الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين، لاسيما وأن الفريق الكينى يمتلك نفس الرغبة والحظوظ فى التأهل لدور ربع النهائى للكونفدرالية، وحرص حسن أوكتاى المدير الفنى لجورماهيا، على التأكيد أن فريقه سيواجه الزمالك بهدف واحد وهو تحقيق الفوز مشددًا على أن فريقه لا يخشى أحدًا، فى ظل تأكيده على احترامه للمنافس بعدما وصف الأبيض فى تصريحاته بالعملاق، قائلًا: "الزمالك عملاق فى الشمال وجورماهيا عملاق فى شرق أفريقيا، وهكذا سيكون صراع العمالقة ونحن مستعدون"، متابعًا:"أنا قلق فقط من القرارات التحكيمية.. هدف صحيح لنا تم إلغاؤه أمام نصر حسين داى وكثير من الأخطاء غير الضرورية ضدنا.. فهذا هو قلقى الوحيد ولكن بخلاف ذلك نحن مستعدون ونستعد لمواجهة الزمالك بهدف واحد هو الفوز".

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