مقالات كتاب الصحف اليوم.. فاروق جويدة يكتب عن جرائم الكلاب.. جلال عارف يتحدث عن يوم الشهيد.. وأبو شقة يلقي الضوء على الفوضى في المجالس المحلية

أبرز مقالات كتاب الصحف الصادرة اليوم:

فاروق جويدة: جرائم الكلاب

جلال عارف: تحيتنا للشهداء أن ينتصر الوطن

بهاء الدين أبوشقة يكتب: الفوضى فى المجالس المحلية

عماد الدين أديب: حرب الروس والأمريكان: صراع «إس 400» مع «باتريوت»!





استعرضت مقالات الصحف الصادرة اليوم، العديد من القضايا أبرزها انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه بما يساوي حوالي أربعين قرشًا على مدى الشهور القليلة الماضية بالإضافة إلى جرائم الكلاب التي تحدث في الشوارع مؤخرا.





الأهرام

تحدث فاروق جويدة فى مقاله عن جرائم الكلاب أو هجوم الكلاب على الأشخاص التى أصبحت ظاهرة فى الشارع المصرى، مؤكدا أن الكلاب من أفضل الحيوانات التى خلقها الله سبحانه وتعالى وأكثرها وفاء، والكلب كائن مسالم من الصعب أن يتحول إلى شىء عدوانى ببساطة، وإن عدوانية الكلاب تتم بالتدريب والشراسة وأن تتحول إلى كائنات هجومية.





وأكد الكاتب فى مقاله أن دولاب العمل المصرى لن ينصلح حاله إلا إذا اختفت كل دعاوى "المساواة" التى تبدو فى ظاهرها أنها "حق" بينما هى فى مضمونها "باطل"، فالمساواة فى الفرص والحقوق شيء مفروغ منه لكى ينبغى ألا يؤخذ به للمساواة بين المجتهد والكسول أو بين الخبير والمبتدئ، أو حتى بين "المتميز" الذى يمثل عملة نادرة فى مهنته "والمؤدى" الذى توقف سقف طموحه عند نقطة معينة.





الأخبار





وتحدث جلال عارف فى مقاله عن هزيمة 1967 التى أدت إلى تعيين الفريق محمد فوزي وزيرا للحربية وتعيين الفريق عبدالمنعم رياض رئيسا للأركان، لتبدأ صفحة من أعظم صفحات العسكرية المصرية، وليقود الرجلان عملية إعادة بناء القوات المسلحة التي تمت بصورة أذهلت العالم وفتحت الباب أمام نصر أكتوبر العظيم، مشيرًا إلى أننا نقاتل اليوم الإرهاب الإخواني المنحط ونحن علي ثقة بأننا سنسحقه، وكل شهيد هو عبدالمنعم رياض، وكل "رياض" يقول لنا إن الثأر فريضة والنصر قريب، والمساومة علي أطهر دمائنا لا مكان لها، متابعًا: "المجد للشهداء.. والسلامة للوطن" .









الوفد





وتناول بهاء الدين أبو شقة فى مقاله،المجالس المحلية التى تعد بمثابة منابر للتواصل بين الحكومة المركزية والنظام المحلي لمناقشة القوانين الجديدة والمنقحة والتفاوض حول الموارد المالية، بهدف ضمان مخصصات كافية للمهام والمسئوليات الجديدة والمتغيرة، مؤكدا أن من معوقات التنمية في المجتمع المصري هرمية النظام المصري من أعلي لأسفل، بحيث تكون الدولة مسيطرة في المقام الأول ولا يذهب شيء للمحليات، فالقرارات دائمًا تأتي من أعلي، لذا يخشي الكثيرون من اتخاذ القرارات أو أي مبادرات خاصة بالعمل، ما يؤدي إلى انحسار الانفتاح وانتشار المحسوبية علي عكس النظم الأوروبية التى قلبت هذا الهرم، فالقرار الأخير للمحليات بدعم من الدولة، فهى ديمقراطية قاعدية من أسفل لأعلى، وبمثابة معمل لتدريب المواطنين على ممارسة الديمقراطية





الوطن



