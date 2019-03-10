عاصمة شباب إفريقيا تتجمل.. تعاون 7 وزارات استعدادا لاستقبال شباب القارة بأسوان.. والتخطيط تخصص47 مليون جنيه لأعمال التطوير

إزالة العشوائيات ثم التطوير والتجميل والتشجير والتى تتراوح ما بين 90 % إلى 100 %

وضع اللمسات الجمالية بداخل وخارج مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية

تطوير وتجميل وتشجير وإنارة ودهانات الطرق والميادين الرئيسية

بدءًا من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم

تطوير منطقة معابد فيله الأثرية ورفع كفاءة الرصيف الرئيسى للمرسى الشرقى

انشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوى الإحتياجات الخاصة



الإسكان:

كما قامت وزارة الإسكان بتقديم الدعم للمحافطة بالتعاون مع القوات المسلحة من خلال جهاز التعمير والخدمة الوطنية لتنفيذ كافة هذه الأعمال الجارية بمنتهى الجدية والإتقان ودعم ذلك من خلال وزارة التخطيط التى اعتمدت 47 مليون جنيه لهذا الغرض.



الآثار:

وبالتوازى قيام وزارة الآثار بتهيئة المناطق الأثرية والسياحية لتكون فى أجمل صورة لإستقبال ضيوف أسوان وفى مقدمتها معابد فيله



الشباب والرياضة:

فضلًا عن قيام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل السريع لإستثمار المعسكر القومى للشباب مع البدء فى توسعة مدرجات إستاد أسوان الرياضى لإستقبال البطولات والأحداث الرياضيةوالشبابية المختلفة.





الثقافة:

كما قامت وزارة الثقافة خلال الفترة الحالية من فعاليات ومهرجانات متنوعة للنهوض بالمنظومة الثقافية بالمحافظة من أهمها مهرجان أسوان الدولى السابع للثقافة والفنون، وكذا مهرجان سينما المرأة.



الاتصالات:

فضلًا عن قيام وزارة الإتصالات بإفتتاح أعمال التطوير للعديد من مراكز الخدمات البريدية بالمحافظة ، وأيضًا توقيع إتفاقيات وبروتوكولات تعاون متنوعة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين.



البيئة:



علاوة على دعم وزارة البيئة بمبلغ 3 ملايين جنيه لتفريغ مدينة أسوان من أسباب التلوث والتخلص الآمن من كافة كميات القمامة.

فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة أسوان لمنتدى الشباب العربى والأفريقى فى منتصف الشهر الحالى ضمن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 ولإظهار المدينة فى أبهى صورة لها أمام الضيوف المشاركين فى المنتدى والفاعليات المختلفة قام وفد حكومي يضم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.الاستعدادات التي قامت بها محافظة أسوان لملتقي شباب أفريقيا:وتفقد الوفد أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإنارة ودهانات الطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان وذلك ضمن منظومة شاملة ومتناسقة بدءًا من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم ، بجانب تفقد أعمال رفع كفاءة حديقة الرى ومتحف النيل ومعابد فيلة، علاوة على زيارة محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بكيما والمعسكر القومى للشباب والحديقة النباتية.وقد أستمع الوفد لشرح عن الأعمال الجارية ومعدلات التنفيذ من العميد مهندس وائل فاروق من الشركة الوطنية العامة ،حيث تتم الأعمال على 3 مراحل تتضمن إزالة العشوائيات ثم التطوير والتجميل والتشجير والتى تتراوح ما بين 90 % إلى 100 % فضلا عن وضع اللمسات الجمالية بداخل وخارج مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية.بالإضافة إلى قيام المحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان والهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ العديد من الجداريات التى تبرز التراث الفنى والثقافى لعاصمة الشباب الإفريقى فى ظل إهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة الشكل الحضارى الذى يليق بمكانة أسوان السياحية والإقليمية بإعتبارها بوابة مصر الجنوبية على إفريقيا .وتوجه الوزراء ومحافظ أسوان إلى منطقة معابد فيله الأثرية والتى تشهد العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية، بجانب رفع كفاءة الرصيف الرئيسى للمرسى الشرقى بطول 41,5 م وبعرض 9,5 م وبتكلفة مليون جنيه من اعتمادات وزارة الآثار.فضلًا عن قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 متر وبتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه والتى شملت أيضًا عمل تكاسى على ضفتى هذه المراسى ، علاوة على إنشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوى الاحتياجات الخاصة.وتفقد الوفد محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بكيما بمراحلها الثلاث للإطمئنان على كفاءة تشغيلها حيث تبلغ الطاقة الإستيعابية للمحطات الثلاث 110 آلاف م3/يوميًا، بينما يبلغ إجمالى ما يصل للمحطة حتى الآن 95 ألف م3/ يوميًا ، وهناك 15 ألف م3 يوميًا جاهزة للتصرفات المستقبلية.وتفقد الوزراء والمحافظ معسكر الشباب القومى الذى يقع على مساحة 19 ألف و 400 م2 وبجواره يقع الملعب الفرعى، بالإضافة إلى الصالة المغطاة الجارى تطويرها بتكلفة 39 مليون جنيه.واختتم الوفد جولتها بزيارة المدينة الشبابية التى تضم 96 غرفة تستوعب حوالي 500 شاب وفتاة بجانب المطعم وغرف الأنشطة، وقاعة وغيرها.التنمية المحلية :وقد قامت اللجنة التي شكلتها وزارة التنمية المحلية، بتفقد 21 موقعا للوقوف على الإاتياجات والمطالب الضرورية الجماهيرية لرفع كفاءة وتطوير مدينة أسوان ، بجانب المتابعة المستمرة من الوزارة لهذه الجهود لتنفيذها على الوجه الأكمل.