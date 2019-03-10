إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية تحت اشراف اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية واللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية بإنهاء خصومة ثارية بين عائلتين بمدينة الباجور.



شهدت مدينة الباجور منذ فترة نشوب مشادة ومشاجرة بين عائلتي دراز والدعبس راح ضحيتها أحد أفراد العائلتين ومن وقتها والنفوس امتلأت بالضغينة والغضب، وامتلات القرية بحالة من التربص والاستعداد للأخذ بالثار.



وبدأت جهود الرائد أحمد كشك رئيس مباحث الباجور بمعاونة كبار العائلات بالمركز إلى أن تمكنوا من جمع شمل العائلتين والاتفاق علي إنهاء الخصومة بينهم.



وتمت مراسم الصلح في سرادق كبير بوسط القرية وبحضور الشخصيات العامة وقدم أحد أفراد العائلتين الكفن للعائلة الأخري وتم الاتفاق واقسم العائلتين علي إنهاء الخصومة للابد .