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فن

في ذكرى ميلاده .. تعرف على أشهر أفلام يوسف داود

الأحد 10/مارس/2019 - 12:59 م
يوسف داود
يوسف داود
نورا نبيل
في مثل هذا اليوم ولد النجم القدير الراحل يوسف داود، فهو من مواليد عام 1933 وقد رحل عن عالمنا عام 2012 عن عمر يناهز ال79 عامًا تاركًا خلفه العديد من الأدوار المؤثرة.

ومن أشهر الأفلام التي شارك بها يوسف داود بطل من ورق وكابوريا والنمر والأنثى وحنفي الأبهة والشيطانة التي أحبتني والإرهاب والكباب وأرض الأحلام وصعيدي رايح جاي و55 إسعاف وعمارة يعقوبيان وظرف طارق وكدة رضا.

أما من أشهر المسلسلات التي شارك ببطولتها حكايات زوج معاصر وشط إسكندرية وتامر وشوقية ويوميات ونيس وابن الأرندلي.

وما لا يعرفه الكثير أن يوسف داود أنه درس الهندسة وعمل بهذا المجال ولكنه اتجه للتمثيل وتفرغ له.

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