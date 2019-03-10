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مرأة

5 استخدامات سحرية للمياه الغازية غير الشرب

الأحد 10/مارس/2019 - 08:58 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
العديد من الأشخاص يقبلون على تناول المياه الغازية، ولكن يجهلن أهم 5 استخدامات لها فى المنزل، وفقاً لما نشره موقع هيلث.

إزالة صبغة الشعر
واحدة من أبرز قدرات المياه الغازية على إسعاد الفتيات، هي إمكانية استخدامها في إزالة صبغة الشعر السيئة، دون الحاجة إلى إعادة صبغ الشعر بلون آخر وإرهاقه، فقط اسكب المياه الغازية "الدايت"، على الشعر، وشاهد ما يحدث.

تنظيف سلك الشباك
إذا الغبار عالق والحشرات الميتة على السلك، وتحول لونه إلى أسود، واقتربت فتحاته من الانسداد التام، كل ما عليك سكب زجاجة من المياه الغازية على السلك، والانتظار قليلًا، ثم اشطفها بالماء.

العلكة العالقة في الشعر
فقط اسكب القليل من المياه الغازية على العلكة الممسكة في الشعر، واتركها لدقائق ثم حاول نزعها باليد من الشعر مرة أخرى.

الطاسة المحترقة
بعد أن فسدت وجبتك واحترقت، لا داعي للمزيد من الضحايا، ولا تحاول فرك الطاسة بأداة تنظيف خشنة قد تفسدها تماما، فقط أضف علبة كاملة من المياه الغازية السوداء فوق المكونات المحترقة واتركها تبيت ليلتها في الطاسة، ثم شاهدها في اليوم التالي.

تنظيف الحمام
استخدم المياه الغازية مع الصابون في تلميع أثاث الحمام من الرواسب العالقة فيه، واتركه قليلًا، ثم أعد شطفه.

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