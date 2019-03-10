جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

فاجأت النجمة العالمية جينفير لوبيز متابعيها بارتدائها خاتم الخطبة وقبولها عرض زواج حبيبها لاعب كرة البيبسول الأمريكي الشهير اليكس رودريجرز.



ونشرت لوبيز صورة ليدها وهي ترتدي خاتم ماسي ثمين، ولم تعلق على الصورة التي نشرتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام التي حصدت 3 ملايين إعجاب في ساعات قليلة.



وانهالت التعليقات من متابعي لوبيز الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الخبر السار، رغم تصريحات النجمة ذات أصول لاتينية بأنها لا تفكر في الزواج خلال الفترة المقبلة.



وكانت لوبيز ارتبطت بـ اليكس الذي يصغرها في العمر بـ 6 أعوام في فبراير 2017.

