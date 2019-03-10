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أخبار العالم

الصين تدعو المجتمع الدولي إلى تبني أحدث التقنيات في مجال الحفاظ على البيئة

الأحد 10/مارس/2019 - 08:58 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعا الممثل الصيني الخاص لشؤون تغير المناخ "شيه تشن هوا"، زعماء العالم إلى تبني أحدث التقنيات في جهود الحفاظ على البيئة من أجل الوفاء بالقرارات العالمية، مؤكدا أهمية التزام الدول بالقرارات العالمية ذات الصلة، واحتضان أحدث التقنيات بدلا من استخدام التقنيات التقليدية.

وقال هوا، في تصريحات خلال حضوره افتتاح الدورة العالمية الثانية لمنتدى الأمم المتحدة لسياسات العلوم والأعمال التجارية بشأن البيئة في العاصمة الكينية (نيروبي) ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأحد/، إنه ينبغي استخدام المعدات الموفرة للطاقة، ووضع خطط منخفضة الكربون، وتدعيم تنمية الاقتصاد الأخضر.

وأضاف هوا أنه من أجل الوفاء بأهداف الحفاظ على البيئة المستمرة، ينبغي أن يضع المجتمع الدولي أهدافا إنمائية طويلة الأجل بدلا من الأهداف قصيرة الأجل من أجل تحقيق النجاح.

كما دعا المبعوث الصيني المجتمع الدولي إلى إشراك المجتمعات المحلية والجهات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية في سعيها للوفاء بقرارات الحفاظ على البيئة.

وتابع هوا أنه من خلال تطوير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، خلقت الصين ملايين الوظائف وطورت كذلك مسارات منخفضة الكربون في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية ساعدت في معالجة تغير المناخ وتلوث الهواء في المدن الكبرى، وهي في طريقها نحو تحقيق هدف اتفاقية باريس.

وشدد هوا على أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة سيما وأنها يمكن أن تلبي مختلف الاحتياجات البشرية إذا جرى تطبيق التقنيات الجديدة بدلا من القديمة.

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