أول تعليق أمريكي بشأن العثور على قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي في روسيا

أعلن ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية أن قذيفة الهاون التي تم العثور عليها، السبت، في حقيبة موظف السفارة الأمريكية بموسكو، لا تمثل أي خطرًا.





ونقل "روسيا اليوم" عن المسئول قوله: "نعلم بالحادث الذي وقع في مطار شيريميتيفو بموسكو بشأن موظف السفارة الأمريكية، تمت تسوية هذا الوضع، وسمحوا للموظف بمغادرة الأراضي الروسية بعد مصادرة هذا الجسم من حقيبته".





وتابع: "لم يكن هناك أي خطر بالنسبة للركاب".





وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، بالعثور على قذيفة هاون مزودة بمفجر ودون متفجرات بداخلها، في حقيبة موظف للسفارة الأمريكية في روسيا.. ووصفت الوزارة هذا الحادث بأنه محاولة لتنظيم استفزاز على متن وسيلة النقل.



