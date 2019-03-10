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رشا مجدى: فريدة عثمان تتوج اسم مصر أمام العالم.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت الإعلامية رشا مجدى، إن العالم احتفل بيوم المرأة يوم الجمعة الماضية، لأن المرأة المصرية لها دور مهم جدًا بجميع المجالات وخاصة فى الرياضة.

وأضافت رشا مجدى، خلال حلقتها ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن البطلة فريدة عثمان حققت إنجازا كبيرا بحصولها على بطولة الجائزة الكبرى للسباحة؛ حيثُ حققت الميدالية الذهبية فى سباق 50 متر فراشة لكى تضيف إنجازا جديدا فى بطولاتها.

وأشارت إلى أنها تتوج اسم مصر أمام العالم، مضيفًة أنها لم تكن أول بطولة لها، قائلًة: "نأمل أن تحصل على ميدالية أولمبية بطوكيو".

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