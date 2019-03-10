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فن

في ذكراها.. شرط زواج كمال الشناوي من هاجر حمدي

الأحد 10/مارس/2019 - 01:26 م
كمال الشناوي
كمال الشناوي
نورا نبيل
يصادف ذكرى ميلاد الفنانة هاجر حمدي والتي ولدت عام 1924 ورحلت عن عالمنا عام 2008، هاجر حمدي اسمها الحقيقي فتحية السيد، وقدمت عشرات الأفلام منها بنات الريف وكيد النساء ورغم موهبتها القوية إلا أنها قررت اعتزال التمثيل بشكل مبكر حيث توقفت عن المشاركة ببطولة أي عمل فني قبل أن تكمل الثلاثين عامًا.

وتزوجت هاجر حمدي أربع مرات الأولى من النجم كمال الشناوي وأنجبت منه ابنهما محمد كما تزوجت من الطبيب محمد فياض، وبعده المستشار وجدي عبد الصمد، وأنجبت منه ابنها الثاني رضا، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الإذاعي علي عيسى، وأنجبت منه عزة وعمرو.

ومما لا يعرفه الكثير أن زواج كمال الشناوي وهاجر حمدي جاء بعد قصة حب قوية وقد إعتزلت هاجر الرقص من أجل الارتباط به ولكن رغم قصة الحب القوية إلا أن هذه الزيجة لم تستمر وانتهت بالطلاق.

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