ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

الأحد 10/مارس/2019 - 09:53 ص
شكري سرحان
شكري سرحان
شروق إبراهيم
تبرأت أسرة الفنان الراحل شكري سرحان من صحة ما ادعته فتاتان ظهرتا في برنامج صاحبة السعادة، بأنهما حفيدتا الفنان الكبير.

وأصدرت الأسرة بيانا للرد على هذه الحلقة، جاء في نصه: "في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة cbc استضافت فتاتين ادعيتا بأنهما حفيدتا الفنان الراحل شكري سرحان، وإذ ننوه بأن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة ومخالف تمامًا للحقيقة اذ أن الفنان الراحل لم ينجب سوى اثنين من الأبناء الذكور الابن الأكبر هو السفير يحيى شكري سرحان والمقيم بأستراليا مع ابنه الفنان كريم سرحان وهو الحفيد الأول للفنان الراحل والابن الثاني هو الفنان والسيناريست الراحل صلاح شكري سرحان الذي رحل في العام ٢٠١٥ ولديه من الأبناء أربعة فارس ونور والعزيز بالله وليلى وأكبرهم في المرحلة الثانوية".

وأضاف البيان: "لذا سنحتفظ لأنفسنا بالرد المناسب على مثل هذا الادعاء إذا لم تقم القناة ومقدمة البرنامج بالاعتذار رسميا عن هذا الأمر أما الفتاتين سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".

ترشيحاتنا

شيتوس: الأهلي والزمالك هيتخانقوا على لاعبي المنتخب الأولمبي

شيما صابر بصحبة محمد النني في لندن: من الرائع رؤية صديقي العزيز

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

الجريدة الرسمية: وزير الداخلية يوافق على تجنيس 21 مواطنًا

إيقاف صبري رحيل بسبب اعتراضه على الجلوس بدكة البدلاء

الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة والذروة يوم الثلاثاء.. فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ محمد محمود

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 10 مارس 2019

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

التفاصيل الكاملة لأسعار الشقق في منطقة فيصل.. المتر يبدأ من 2000 جنيه

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 10 مارس 2019

عمرو أديب عن حبس 27 سائقا بسبب تعاطي المخدرات: اضرب بقوة ومتخافش.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد
قيادى وفدي: ثورة 1919 رفعت شعار الأمة فوق الحكومة.. فيديو
الأرصاد: استقرار الطقس.. حار نهارا وشديد البرودة ليلا
وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه
رامي رضوان عن فيديو موظفة مركز علاج الكبد: بها كمية تبلد غير طبيعية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟