أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

تبرأت أسرة الفنان الراحل شكري سرحان من صحة ما ادعته فتاتان ظهرتا في برنامج صاحبة السعادة، بأنهما حفيدتا الفنان الكبير.



وأصدرت الأسرة بيانا للرد على هذه الحلقة، جاء في نصه: "في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة cbc استضافت فتاتين ادعيتا بأنهما حفيدتا الفنان الراحل شكري سرحان، وإذ ننوه بأن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة ومخالف تمامًا للحقيقة اذ أن الفنان الراحل لم ينجب سوى اثنين من الأبناء الذكور الابن الأكبر هو السفير يحيى شكري سرحان والمقيم بأستراليا مع ابنه الفنان كريم سرحان وهو الحفيد الأول للفنان الراحل والابن الثاني هو الفنان والسيناريست الراحل صلاح شكري سرحان الذي رحل في العام ٢٠١٥ ولديه من الأبناء أربعة فارس ونور والعزيز بالله وليلى وأكبرهم في المرحلة الثانوية".



وأضاف البيان: "لذا سنحتفظ لأنفسنا بالرد المناسب على مثل هذا الادعاء إذا لم تقم القناة ومقدمة البرنامج بالاعتذار رسميا عن هذا الأمر أما الفتاتين سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".