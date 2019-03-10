مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق وادى النطرون العلمين الصحراوي

لقى سائق مصرعه وأصيب آخر "بسحجات وكدمات واشتباه كسور" إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل واشتعال بأحدهما بطريق وادى النطرون العلمين الصحراوى وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد.





وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم واشتعال النيران بسيارة بطريق وادى النطرون العلمين "بطريق الخدمات" بالكيلو 50 إتجاه العلمين بدائرة المركز





انتقلت قوات الحماية المدنية.. وبالفحص تبين حدوث تصادم بين: سيارة نقل خلاط قيادة محمد .خ.ع.27 سنة سائق ومقيم الفيوم، سيارة نقل بمقطورة إسكندرية قيادة محمد .م.ا. 53 سنة سائق ومقيم المنتزه أول بالإسكندرية.





وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف قدومها فى الاتجاه المقابل وانقلاب الأولى على جانب الطريق واشتعال النيران بمقدمتها "تمت السيطرة على الحريق وإخماده" .





أسفر الحادث عن وفـاة قائد السيارة الأولى وكذا إصابة قائد السيارة الثانية بسحجات وكدمات وإشتباه كسور.



