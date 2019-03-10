أحمد صلاح حسني يهنئ نسرين أمين بعيد ميلادها

حرص الفنان أحمد صلاح حسني على تهنئة الفنانة نسرين أمين بعيد ميلادها الـ35 الذي صادف أمس التاسع من شهر مارس.



ونشر حسني صورة لنسرين وعلق قائلا: "كل سنة والممثله الجميله نسرين أمين طيبه ان شاء الله تكون سنه مليئة بالنجاح".



وينافس أحمد صلاح حسني في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل حكايتي مع ياسمين صبري، والملكة مع ياسمين عبد العزيز.

