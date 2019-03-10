كم دفعت قطر للفيفا مقابل مونديال 2022.. وثائق مسربة تكشف المستور

كشفت وثائق سرية، عن فضيحة جديدة في "الصفقة" التي عقدتها قطر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الفوز بتنظيم كأس العام 2022، في سلسلة جديدة من فضائح رشاوي الدوحة.



وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن قطر دفعت سرا 880 مليون دولار إلى فيفا لاستضافة بطولة كأس العام المقبلة لكرة القدم، حيث قسمت الدوحة المبلغ الذي منحته لـ فيفا مقابل استضافة المونديال على دفعتين، الأولى قيمتها 400 مليون دولار دفعت لممثلين في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل 21 يوما فقط من إعلان فوز قطر باستضافة مونديال 2022 في 2 ديسمبر 2010.



وأضافت الصحيفة أن الدفعة الثانية من المبلغ التي تقدر بـ 480 مليون دولار، وصلت إلى حسابات خاصة بـ فيفا عقب 3 سنوات من إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم.



وأشارت الوثائق إلى توقيع مسئولين من قناة الجزيرة القطرية المملوكة للدولة عقدا تلفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات المونديال، هو الأضخم من بين العروض التي قدمت لـ فيفا.



وجاء في إحدى الوثائق نصا "في حالة منح مسابقة 2022 إلى دولة قطر، يجب على الجزيرة، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث - 400 مليون دولار- أن تدفع إلى حساب معين لـ فيفا مبلغا قدره 100 مليون دولار".



وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الخاص الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار، كان بتوجيه من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضمن العقد "رسم نجاح" قيمته 100 مليون دولار.



وتقع العقود الآن ضمن تحقيق تجريه الشرطة السويسرية منذ سنوات بتلقي مسؤولين في فيفا رشاوي من قطر من أجل استضافة مونديال 2022، ضمن فضيحة فساد أطاحت رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر ومسؤولين آخرين.



كانت تقارير صحفية سابقة كشفت عن شراء قطر حقوق استضافة مونديال 2022، بعد تقديم رشى إلى عدد من مسئولي فيفا.