ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كم دفعت قطر للفيفا مقابل مونديال 2022.. وثائق مسربة تكشف المستور

الأحد 10/مارس/2019 - 09:51 ص
قطر فازت بمونديال
قطر فازت بمونديال 2022 مقابل 880 مليون دولار
رحيم يسري
كشفت وثائق سرية، عن فضيحة جديدة في "الصفقة" التي عقدتها قطر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الفوز بتنظيم كأس العام 2022، في سلسلة جديدة من فضائح رشاوي الدوحة.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن قطر دفعت سرا 880 مليون دولار إلى فيفا لاستضافة بطولة كأس العام المقبلة لكرة القدم، حيث قسمت الدوحة المبلغ الذي منحته لـ فيفا مقابل استضافة المونديال على دفعتين، الأولى قيمتها 400 مليون دولار دفعت لممثلين في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل 21 يوما فقط من إعلان فوز قطر باستضافة مونديال 2022 في 2 ديسمبر 2010.

وأضافت الصحيفة أن الدفعة الثانية من المبلغ التي تقدر بـ 480 مليون دولار، وصلت إلى حسابات خاصة بـ فيفا عقب 3 سنوات من إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم.

وأشارت الوثائق إلى توقيع مسئولين من قناة الجزيرة القطرية المملوكة للدولة عقدا تلفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات المونديال، هو الأضخم من بين العروض التي قدمت لـ فيفا.

وجاء في إحدى الوثائق نصا "في حالة منح مسابقة 2022 إلى دولة قطر، يجب على الجزيرة، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث - 400 مليون دولار- أن تدفع إلى حساب معين لـ فيفا مبلغا قدره 100 مليون دولار".

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الخاص الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار، كان بتوجيه من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضمن العقد "رسم نجاح" قيمته 100 مليون دولار.

وتقع العقود الآن ضمن تحقيق تجريه الشرطة السويسرية منذ سنوات بتلقي مسؤولين في فيفا رشاوي من قطر من أجل استضافة مونديال 2022، ضمن فضيحة فساد أطاحت رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر ومسؤولين آخرين.

كانت تقارير صحفية سابقة كشفت عن شراء قطر حقوق استضافة مونديال 2022، بعد تقديم رشى إلى عدد من مسئولي فيفا.

موضوعات متعلقة

شاهد يفجر قنبلة حول رشاوي قطر لإستضافة مونديال 2022

صحيفة سعودية: تقرير سري يهدد استضافة قطر لمونديال 2022

فضيحة جديدة لقطر.. أمريكا والبرازيل تحققان في رشاوى الدوحة للفيفا

بلاتر يفجر مفاجأة جديدة حول شبهة فساد في فوز قطر بتنظيم المونديال

حلم قطر بالمونديال يتحول إلى كابوس.. وفاة بريطاني تعرّض مليارات "تميم" للخطر.. والعفو الدولية: العمال في الدوحة يتعرضون للاستغلال

هل يسحب "الفيفا" مونديال 2022 من قطر؟.. كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم يستعد لإعادة التصويت على حق استضافة "تنظيم الحمدين" لكأس العالم.. تسريبات تكشف فساد 30 عاما لأكبر فضيحة رياضية في التاريخ

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

أول تعليق أمريكي بشأن العثور على قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي في روسيا

شاهد .. زوجة وائل جسار بالإسدال في السعودية

تامر حبيب يهنئ يسرا بعيد ميلادها: أحلى هدية أنعم بيها ربنا عليا

الجريدة الرسمية: وزير الداخلية يوافق على تجنيس 21 مواطنًا

التفاصيل الكاملة لأسعار الشقق في منطقة فيصل.. المتر يبدأ من 2000 جنيه

استجواب موجه لوزيرة التضامن بسبب فساد مالي بالمركز النموذجي للمكفوفين

هاني أبو ريدة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

شيتوس: الأهلي والزمالك هيتخانقوا على لاعبي المنتخب الأولمبي

خوفا من تحذيرات البنتاجون.. أردوغان يطمئن أمريكا بشأن منظومة الصواريخ الروسية

وزير الداخلية يرفض منح الجنسية المصرية لأحد الأشخاص لدواع أمنية

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

فيديو

قيادى وفدي: ثورة 1919 رفعت شعار الأمة فوق الحكومة.. فيديو
الأرصاد: استقرار الطقس.. حار نهارا وشديد البرودة ليلا
وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه
رامي رضوان عن فيديو موظفة مركز علاج الكبد: بها كمية تبلد غير طبيعية.. فيديو
المرور: توقف بالطريق الدائري بسبب سقوط حمولة مواسير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟