صحة الشرقية: حل مشكلات التسجيل في حملة 100 مليون صحة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه نظرًا لتلقي بعض الشكاوى من المواطنين التى تفيد بعدم إمكانية تسجيل بياناتهم على البرنامج الخاص بالمبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة، تم تشكيل فرقة بديوان كل إدارة صحية بالمحافظة لحل هذه المشكلات، واتخاذ اللازم على الفور ليتمكن جميع المواطنين من إجراء عملية المسح وعدم حرمان أى مواطن من المشاركة في المبادرة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه سيتم عمل هذه الفرق اعتبارًا من اليوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتي 3 مساء، حتى آخر أيام الحملة الموافق 30/ 04/ 2019.



وناشد وكيل الوزارة المواطنين في حالة ظهور أي مشكلة في التسجيل يتم التوجه فورًا لديوان الإدارة الصحية التابع له.