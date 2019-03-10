آبل تطرح نظارة الواقع المعزز نهاية 2019

كشفت تسريبات جديدة أن شركة آبل بصدد إطلاق نظارات ذكية نهاية العام الجاري، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.



ويقال إن الجهاز يطلق عليه نظارة الواقع المعزز، وهي نظارة تعمل على وضع صور وهمية ثلاثية الأبعاد على العالم الحقيقي، وذلك إما لتوفير معلومات إضافية أو لتوجيهك عند فعل عمل ما.



وقال المحلل مينغ-تشي كو، وهو محلل معروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بأخبار شركة آبل، إن الشركة العملاقة يمكنها أن تبدأ إنتاج نظارات الواقع المعزز في نهاية العام الجاري.



كانت الشائعات بأن شركة آبل تستعد لإطلاق سماعة الواقع المعزز AR الخاصة بها موجودة منذ عام 2017 عندما تنبأت وكالة "بلومبرج" أن آبل من المتوقع أن تطلق نظارة الواقع المعزز في وقت مبكر من عام 2019، كما زعم تقرير آخر نشره موقع "سي.نت" في العام الماضي أن آبل بصدد إطلاق النظارة في عام 2020.

