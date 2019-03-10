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محافظات

انطلاق الانتخابات البرلمانية التكميلية بأشمون وسط إجراءات أمنية مشددة

الأحد 10/مارس/2019 - 09:40 ص
صدى البلد
محمد امين
انطلقت اليوم الأحد، فى تمام التاسعة صباحًا، الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعدما أصبح مقعدها شاغرًا بوفاة نائبها محمود الخشن.

ويتنافس 18 مرشحا من أبناء المركز على المقعد الخالي خلال اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وشددت مديرية الأمن برئاسة اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية واللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية من تأمينات اللجان الانتخابية وحولها من الخارج منعا لحدوث أي مشاجرات بين أنصار المرشحين ومنعا لإعطاء أي توجيهات للناخبين أمام اللجان.
انطلاق الانتخابات البرلمانية التكميلية بأشمون وسط إجراءات أمنية مشددة
انطلاق الانتخابات البرلمانية التكميلية بأشمون وسط إجراءات أمنية مشددة
انطلاق الانتخابات البرلمانية التكميلية بأشمون وسط إجراءات أمنية مشددة

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