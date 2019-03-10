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رياضة

صراع المربع الذهبي يشعل مواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج

الأحد 10/مارس/2019 - 09:34 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًأ على نظيره آرسنال، في قمة نارية، اليوم، الأحد، الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

صراع المربع الذهبي سيكون عنوان المباراة اليوم، حيث يتطلع مانشستر يونايتد لتأمين موقعه في المربع الذهبي بجدول الترتيب والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة، بينما يسعى آرسنال لإقتحام القائمة.

ويدخل مان يونايتد مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوز مفاجئ بنتيجة 3-1 على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل إلى دور ربع النهائي.

بينما يسعى الجانرز لتخطي الهزيمة التي تلقاها أمام فريق رين الفرنسي، بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل فريق الشياطين الحُمر المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة على الجانرز الذي يحتل المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

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