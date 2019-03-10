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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 10 مارس 2019

الأحد 10/مارس/2019 - 09:36 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علياء فوزى
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الأحد 10 مارس 2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم من 1.75 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 6.75 جنيه، والبصل من 3.50 إلى 5.50 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات، والفاصوليا بـ17 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ6 جنيهات، واللفت بجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والباذنجان البلدي 5 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ12 جنيهًا، والملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8.50 جنيه، واليوسفي 3 جنيهات.

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