بئر عنبر قرية عريقة في قنا.. تاريخها الأثرى لم يشفع لها..أبناؤها يطالبون بإعادة إحياء طريق الحجاز.. فيديو وصور

أبناء قرية بئر عنبر:

قريتنا خارج دائرة الاهتمام وتاريخها لم يشفع لها عند المسئولين

نطالب بإعادة إحياء الطريق الحجازية و انقاذها من تعديات الأهالى

لدينا مدرسة إعدادية واحدة وأبناؤنا مكدسون في الفصول





تاريخ عريق عمرها أكثر من قرنين من الزمان، فقد كانت المعبر الوحيد للذهاب من مصر إلى السعودية، وظلت استراحة الحجاج التى لم يتبق منها إلا أطلال مقصدًا للحجاج من مختلف محافظات مصر وبلاد شمال افريقيا حتى منتصف القرن الماضى، إلا أن تاريخها العريق لم يشفع لها لدى المسئولين لكى يجعلونها فى قائمة اهتماماتهم، فقد عانت مثل قرى كثيرة من الإهمال و التجاهل، وهو ما دفع أبنائها للحديث إلى " صدى البلد" لتوجيه رسائل عتاب للمسئولين ومطلب هام يتمثل فى إعادة إحياء الطريق الحجازيه من جديد.





بداية اللقاءات كانت مع عيد محم دسلمان" مزارع" 65 عامًا، قائلًا: اشتهرت بئر عنبر بوجود استراحة الحجاج

والطريق الحجازية التى تبدأ من كرم عمران حتى طريق القصير، وهو طريق كان يقصده الناس قديمًا للوصول إلى ميناء القصير، من خلال السفر بالجمال، ومن خلال هذا الطريق كانت تذهب الغلال والمواد الغذائية التى ترسلها مصر إلى للسعودية، وقد كنت مع الأطفال عندما كنا صغارًا فى فترة ثورة يوليو، اهتف وأطبل للحجاج القادمين من قنا أو بلاد شمال افريقيا، قاصدين ميناء القصير، وذلك أثناء وجودهم فى استراحة الحجاج التى مازالت أطلالها باقية حتى الآن.





قال حسنى عسران" موظف"، إن بئر عنبر قرية لها تاريخ عامر جدًا فى محاربة الفرنسيين، فقد ذكر المؤرخين أن معركة البارود التى أصبحت فيما بعد عيدًا قوميًا لمحافظة قنا، سبقها حملة على بئر عنبر قتل فيها أحد الجنرالات من القادة الفرنسيين، إضافة لاستراحة الحجاج التى بناها ابراهيم باشا، والتى كانت تستقبل الحجاج القادمين من دول شمال افريقيا عبر نهر النيل، لينتقلوا منها إلى ميناء القصير " عيذاب " سابقًا، عبر الطريق المسماة" الطريق الحجازية"، فقد كان الميناء الوحيد الذى يربط مصر بالسعودية خلال هذه الفترة،، موجهًا عتاب لكل الجهات المسئولة عن تجاهل قريته صاحبة التاريخ، و مطالبًا بنظرة شاملة لقريته من كافة النواحى الخدمية، مع ضرورة ايجاد آليات لإحياء تاريخ الطريق الحجازية.





تابع عسران:، الطريق الحجازية و استراحة الحجاج والسبيل الاثرى تحول فى الفترة الأخيرة إلى أطلال و أصبح الطريق الأثرى الذى توجد به بعض الشواهد الأثرية حتى الآن، فريسة للتعديات الصارخة من قبل الأهالى نتيجة تجاهل الدولة للطريق العريق الذى تم إنشائه فى فترة الإنجليز، كما أن الإهمال لم يتوقف عند هذا الحد، فقد خرجت بئر عنبر من اهتمامات الدولة و أصبحت قرية مهمشه دونًا عن بقية القرى، فليس لدينا صرف صحى ولم يتم إدراجها ضمن أى خطة مع القرى المحيطة وهو ما يسبب معاناة كبيرة للأهالى، إضافة إلى أن القرية بها مدرسة إعدادية واحدة فقط، نتج عنه تكدس فى الفصول، رغم وجود أرض مخصصة لذلك، لكن هيئة الأبنية التعليمية لم تضعنا فى الخطة حتى الآن، فضلًا عن سوء حالة الطرق وتهالك مواسير المياه.





أما اسماعيل عبدالمعطى" معلم أول" فيوضح بأن القرية بها مشكلات عديدة يأتى فى مقدمتها الصرف الصحى، ثم مشكلة المياه التى لم يتم تغيير مواسيرها منذ فترة طويلة وهو ما تسبب فى ارتفاع نسبة الأملاح بها، كما أن القرية فى احتياج شديد لمدرسة اعدادية للقضاء على تكدس الفصول، إضافة إلى أن الوحدة الصحية مازالت بدون طبيب منذ فترة، فضلا عن المشكلات التى تتشابه مع بقية القرى وهى عدم وجود مشروعات للشباب.



