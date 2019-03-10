تقارير أجنبية: أسطورة مايكل جاكسون أوشكت على الانهيار

ذكرت عدد من التقارير الأجنبية أن أسطورة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون مهددة بالخراب، مشيرة إلى أن أرشيفه الفني الضخم قد يمحو بين ليلة وضحاها بعد عرض الفيلم الوثائقي leaving neverland على شاشات التليفزيون، والذي زعم صناعه أن "جاكسون" تعدى عليهم جنسيا في مرحلة الطفولة.



ونوهت التقارير إلى أن نسبة تصديق الناس لما ورد في الفيلم هي الأعلى وتتفوق على نسبة الأشخاص الذين يدعمون "جاكسون" ويؤكدون أن هذا مجرد افتراء وأكاذيب لتشويه صورته.



وأشارت التقارير إلى أن الخسائر بدأت تلاحق إمبراطورية "جاكسون"، فمن منع إذاعة أغانيه عبر محطات راديو عالمية، لـ إزالة تمثال له من أحد المدارس البريطانية، بالإضافة لاعتراف جماهيره أنهم قاموا بحذف أغاني "جاكسون" من هواتفهم.



من جانبها، دافعت عائلة "جاكسون" عنه ورفضت تلك الاتهامات مشيرين إلى أن الأشخاص الذين تحدثوا في الفيلم عن تعرضهم للتحرش يريدون تحقيق شهرة على حساب اسم وشهرة مايكل جاكسون.

