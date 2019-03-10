ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بالأقصر.. يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:

الأقصر:
قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بوحدة حاجز الزريقات بأرمنت.

أسوان:
حملات صحية على الفنادق والمطاعم قبل استضافة منتدى الشباب.

دمياط:
الكشف على 2115 مواطنًا خلال القافلة الطبية فى الإبراهيمية البحرية.

الوادى الجديد:
المحافظة تشارك بمنتجاتها المتميزة فى معرض " أنا مصرى" بالقاهرة.

مرسى مطروح:
تنفيذ 92 حكمًا قضائيًا وفحص 11 مسجل خطر خلال حملة أمنية.

كفر الشيخ:
وكيل وزارة الزراعى إزالة 16 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وتوزيع 28 ألف طن أسمدة.

ترشيحاتنا

اليوم.. توزيع شرائح المحمول على طلاب أولى ثانوي استعدادا لامتحانات التابلت

التفاصيل الكاملة لأسعار الشقق في منطقة فيصل.. المتر يبدأ من 2000 جنيه

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن النفط في 10 قطاعات بالبحر الأحمر

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 10-3-2019.. فيديو

والدة ناهد السباعى: ضغطت على ابنتي من أجل الزواج وأنا سبب إنفصالها

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

شاهد .. زوجة وائل جسار بالإسدال في السعودية

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على قرار إلغاء جمارك السيارات

الرئيس السيسي يشهد اليوم الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد

الإفتاء توضح حقيقة لعن الملائكة لمن يتأخر في غسل الجنابة

ألمانيا تشدد تحذيرات السفر إلى تركيا

أول تعليق أمريكي بشأن العثور على قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي في روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد
قيادى وفدي: ثورة 1919 رفعت شعار الأمة فوق الحكومة.. فيديو
الأرصاد: استقرار الطقس.. حار نهارا وشديد البرودة ليلا
وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه
رامي رضوان عن فيديو موظفة مركز علاج الكبد: بها كمية تبلد غير طبيعية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟