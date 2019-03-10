قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بالأقصر.. يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:
الأقصر:
قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بوحدة حاجز الزريقات بأرمنت.
أسوان:
حملات صحية على الفنادق والمطاعم قبل استضافة منتدى الشباب.
دمياط:
الكشف على 2115 مواطنًا خلال القافلة الطبية فى الإبراهيمية البحرية.
الوادى الجديد:
المحافظة تشارك بمنتجاتها المتميزة فى معرض " أنا مصرى" بالقاهرة.
مرسى مطروح:
تنفيذ 92 حكمًا قضائيًا وفحص 11 مسجل خطر خلال حملة أمنية.
كفر الشيخ:
وكيل وزارة الزراعى إزالة 16 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وتوزيع 28 ألف طن أسمدة.
الأقصر:
قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بوحدة حاجز الزريقات بأرمنت.
أسوان:
حملات صحية على الفنادق والمطاعم قبل استضافة منتدى الشباب.
دمياط:
الكشف على 2115 مواطنًا خلال القافلة الطبية فى الإبراهيمية البحرية.
الوادى الجديد:
المحافظة تشارك بمنتجاتها المتميزة فى معرض " أنا مصرى" بالقاهرة.
مرسى مطروح:
تنفيذ 92 حكمًا قضائيًا وفحص 11 مسجل خطر خلال حملة أمنية.
كفر الشيخ:
وكيل وزارة الزراعى إزالة 16 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وتوزيع 28 ألف طن أسمدة.