قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بالأقصر.. يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:



الأقصر:

قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بوحدة حاجز الزريقات بأرمنت.



أسوان:

حملات صحية على الفنادق والمطاعم قبل استضافة منتدى الشباب.



دمياط:

الكشف على 2115 مواطنًا خلال القافلة الطبية فى الإبراهيمية البحرية.



الوادى الجديد:

المحافظة تشارك بمنتجاتها المتميزة فى معرض " أنا مصرى" بالقاهرة.



مرسى مطروح:

تنفيذ 92 حكمًا قضائيًا وفحص 11 مسجل خطر خلال حملة أمنية.



كفر الشيخ:

وكيل وزارة الزراعى إزالة 16 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وتوزيع 28 ألف طن أسمدة.

