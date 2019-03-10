ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه

الأحد 10/مارس/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
مي محمد
قال الدكتور حسين الشافعى، مستشار وكالة الفضاء الروسية، إن الأقمار الصناعية من مثل النوع "إيجيبت سات A" تستغرق عدة أشهر للوصول لمدارها.

وأوضح الشافعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن القمر "إيجيبت سات A" يعتمد على تكنولوجيات حديثة، حيث وصل إلى مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه الصاروخ الحامل له.

ولفت إلى أن الصور التي تم التقاطها بالأمس تؤكد أن القمر استقر في مداره وبدأ بالعمل والتواصل مع محطات التحكم المصرية التى يديرها الشباب المصريون، ومن ثم سيكون القمر جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة لنقل إدارته بالكامل إلى الجانب المصري الذي سيقوم بتوظيفه وتشغيله لأغراض التنمية سواء لمصر أو الدول العربية أو الأفريقية.

موضوعات متعلقة

الصين تطلق قمرا صناعيا لأغراض استكشاف الأرض

أول تعليق من الرئيس الإيراني على فشل إطلاق القمر الصناعي بيام

تفاصيل مشروع القمر الصناعي المصري قبل إطلاقه خلال أيام

وكالة الفضاء الروسية: قمر ايجيبت سات إيه A إضافة للدول العربية والأفريقية.. فيديو

ترقبوا.. إطلاق القمر الصناعى المصري بروسيا مساء اليوم

إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A" من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان

ترشيحاتنا

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

الإفتاء توضح حقيقة لعن الملائكة لمن يتأخر في غسل الجنابة

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 10-3-2019.. فيديو

أصغر حكم امرأة في تاريخ الساحرة المستديرة.. الأكثر جاذبية في كرة القدم

حكم بر الأم ذات الخلق السيئ

أريد رجلا.. مأساة حنان جوزها ما بيحبش الشغل فاضطرت للعمل لتعالج نفسها

خوفا من تحذيرات البنتاجون.. أردوغان يطمئن أمريكا بشأن منظومة الصواريخ الروسية

الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة والذروة يوم الثلاثاء.. فيديو

4 مؤشرات للإصابة بسرطان القولون

5 استخدامات سحرية للمياه الغازية غير الشرب

بعد دعوة السيسي لحضور اجتماعها.. قصة قمة السبع الكبرى التي أعادت التوازن الاقتصادي للعالم

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 10 مارس 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد
قيادى وفدي: ثورة 1919 رفعت شعار الأمة فوق الحكومة.. فيديو
الأرصاد: استقرار الطقس.. حار نهارا وشديد البرودة ليلا
وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه
رامي رضوان عن فيديو موظفة مركز علاج الكبد: بها كمية تبلد غير طبيعية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟