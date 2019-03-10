وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه

قال الدكتور حسين الشافعى، مستشار وكالة الفضاء الروسية، إن الأقمار الصناعية من مثل النوع "إيجيبت سات A" تستغرق عدة أشهر للوصول لمدارها.



وأوضح الشافعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن القمر "إيجيبت سات A" يعتمد على تكنولوجيات حديثة، حيث وصل إلى مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه الصاروخ الحامل له.



ولفت إلى أن الصور التي تم التقاطها بالأمس تؤكد أن القمر استقر في مداره وبدأ بالعمل والتواصل مع محطات التحكم المصرية التى يديرها الشباب المصريون، ومن ثم سيكون القمر جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة لنقل إدارته بالكامل إلى الجانب المصري الذي سيقوم بتوظيفه وتشغيله لأغراض التنمية سواء لمصر أو الدول العربية أو الأفريقية.

