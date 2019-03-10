توافد أهالي أشمون على الانتخابات التكميلية في اليوم الأول.. صور

فتحت صباح اليوم في التاسعة أبواب اللجان الانتخابية في مركز ومدينة أشمون، في أول يوم للانتخابات التكميلية على مقعد الدائرة عقب وفاة نائبها محمود الخشن.



وشهدت اللجان في القرى توافد الأهالي للإدلاء بأصواتهم للاختيار بين ١٨ مرشحا لشغل أحدهم المقعد.



وتستمر الانتخابات على مدار يومين في ٩٥ مقر انتخابي و١٨٥ لجنة انتخابية على مستوى الدائرة في جميع قرى ومراكز الدائرة.



ويتنافس نحو 18 مرشحا جميعهم مستقلين عدا مرشح واحد حزبي.



والمرشحون هم: "أحمد محمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن وحصل على رمز القلم، باسم عبد الله سليمان مرشح مستقل وحصل على رمز الكف، عاطف جمعة إبراهيم العمري مستقل وحصل على رمز الأسد، أحمد السيد سلامة مستقل رمز الشمعة، أحمد علي خفرع مستقل رمز المدفع، السيد فوزي السيد أحمد مستقل رمز الساعة، فريد عبد الخالق العياط مستقل رمز الفراشة، وحاتم مجلع ميتوشلح مستقل رمز الحصان".



و"شريف رمضان الحنفي مستقل رمز السفينة، عبدالعزيز إبراهيم الجنزوري مستقل رمز النجفة، ومحمد فتحي خلاف مستقل رمز التليفون المحمول، وأسامة حمدي محمد حافظ مستقل رمز التمساح، وسمير سلامة إبراهيم مستقل رمز الصقر، وحامد محمد برهومة مستقل رمز كشاف الإضاءة، ومحمود فرج القاضي مستقل رمز عباد الشمس، أشرف محمد الرفاعي مستقل رمز التلفزيون، محمد محجوب قابيل مستقل، وإبراهيم عبد السيد موسى مستقل رمز عنقود العنب".