

فضلا عن أن إهمال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الشعر، كفيتاميني "أ" و"ب المركب"، يزيد من حدة الحكة وتراكم المزيد من القشرة.



التنظيف الخاطئ للشعر:

يحتاج الشعر دائما للتنظيف الجيد، منعًا لتراكم العرق وإفراز الفروة للمزيد من الدهون، التي تسبب ظهور قشرة الشعر، وزيادة الشعور بالحكة المستمرة، لهذا يجب الانتباه جيدا لغسل الشعر بالشامبو، ثم شطفه لإزالة أي بقايا من الشامبو، حتى لا تتكون القشرة.



كما ينصح الأطباء باستخدام أنواع الشامبو التي يدخل في تكوينها زيت شجرة الشاي؛ لأنه من المكونات التي تقضي على القشرة وتقلل ظهورها.



منتجات تصفيف الشعر :

تراكم طبقات من منتجات تصفيف الشعر على فروة الرأس، كالزيوت والكريمات والمرطبات التي تساعد على تصفيف الشعر، يعمل على زيادة ظهور قشرة الرأس والحكة، خاصة مع عدم غسل وتنظيف الشعر جيدًا بانتظام.​​

كشف موقع "Reader's Digest"، عن أهم أسباب ظهور قشرة الشعر بشكل مفاجئ، داعيا إلى تجنبها.الحالة النفسية:تعتبر الحالة النفسية السيئة من أهم أسباب ظهور القشرة في فروة الرأس والحكة، حيث أن الشعور الدائم بالتوتر والإجهاد يُضعف جهاز المناعة بالجسم، ويؤدي إلى إفراز المزيد من الهرمونات التي تزيد دهنية البشرة.سوء التغذية:عدم تناول أكل صحي واتباع أنظمة غذائية ضارة كتناول الوجبات السريعة، يُزيد تراكم الدهون في كافة أجزاء الجسم ومنها فروة الرأس ومسام الجلد، مما يسبب ظهور البثور وقشرة الشعر.