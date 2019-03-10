ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أسباب ظهور قشرة الشعر

الأحد 10/مارس/2019 - 03:57 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "Reader's Digest"، عن أهم أسباب ظهور قشرة الشعر بشكل مفاجئ، داعيا إلى تجنبها.

الحالة النفسية:
تعتبر الحالة النفسية السيئة من أهم أسباب ظهور القشرة في فروة الرأس والحكة، حيث أن الشعور الدائم بالتوتر والإجهاد يُضعف جهاز المناعة بالجسم، ويؤدي إلى إفراز المزيد من الهرمونات التي تزيد دهنية البشرة.

سوء التغذية:
عدم تناول أكل صحي واتباع أنظمة غذائية ضارة كتناول الوجبات السريعة، يُزيد تراكم الدهون في كافة أجزاء الجسم ومنها فروة الرأس ومسام الجلد، مما يسبب ظهور البثور وقشرة الشعر.

فضلا عن أن إهمال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الشعر، كفيتاميني "أ" و"ب المركب"، يزيد من حدة الحكة وتراكم المزيد من القشرة.

التنظيف الخاطئ للشعر:
يحتاج الشعر دائما للتنظيف الجيد، منعًا لتراكم العرق وإفراز الفروة للمزيد من الدهون، التي تسبب ظهور قشرة الشعر، وزيادة الشعور بالحكة المستمرة، لهذا يجب الانتباه جيدا لغسل الشعر بالشامبو، ثم شطفه لإزالة أي بقايا من الشامبو، حتى لا تتكون القشرة.

كما ينصح الأطباء باستخدام أنواع الشامبو التي يدخل في تكوينها زيت شجرة الشاي؛ لأنه من المكونات التي تقضي على القشرة وتقلل ظهورها.

منتجات تصفيف الشعر :
تراكم طبقات من منتجات تصفيف الشعر على فروة الرأس، كالزيوت والكريمات والمرطبات التي تساعد على تصفيف الشعر، يعمل على زيادة ظهور قشرة الرأس والحكة، خاصة مع عدم غسل وتنظيف الشعر جيدًا بانتظام.​​

ترشيحاتنا

السيسي يعلن ترقية اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق .. فيديو

شاهد.. والدة شهيد تروي اللحظات الأخيرة لابنها: كان مكشوف عنه الحجاب

شجاعة الأبطال.. كيف تلقى كامل الوزير قرار تكليفه بمسؤولية وزارة النقل.. وبما وصفه السيسي؟

ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الصحة: تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ضمن مبادرة حقك تنظمى.. فيديو

ليفربول يتقدم بهدفين على بيرنلي في الشوط الأول.. فيديو وصور

رامي إمام: التعرض لصحة الزعيم عادل إمام خط أحمر

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

400 حافلة لمؤازرة الزمالك بمباراة اليوم أمام جورماهيا

الكهرباء: تطبيق على التليفون لشحن العدادات مسبوقة الدفع

الكورة مع ملك.. أزمة سيد عبد الحفيظ ومشكلات المنتخب المصرى قبل أمم أفريقيا.. فيديو

لجنة الفتوى تحذر من فعل يبطل صلاة المأموم في جماعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

هتاكل إيه النهاردة.. طاجن سى فود وأرز بنى.. والحلو: تورتة بكمبوت الفاكهة

خدمات جديدة للزوار في معبد فيلة بأسوان.. صور

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

بوينج تفجر مفاجأة عن حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. مقتل جميع الركاب وعددهم 149 راكبا من 35 دولة.. أثيوبيا تكشف هوية الضحايا وجنسياتهم بينهم 6 مصريين.. وأبيي أحمد يقدم التعازي

فيديو

فاطمة تقتحم مجال العمل الذكوري وتعمل بالنجارة.. فيديو
شاهد.. لحظة تكريم الرئيس السيسي الأم والأب المثاليين لأسر الشهداء
الصحة: تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ضمن مبادرة حقك تنظمى.. فيديو
السيسي: مصر تستعصي على من يريد إلحاق الأذى بها من الخارج.. فيديو
السيسي: ستشاهدون في 30 يونيو 2020 سكة حديد مختلفة تماماً.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟