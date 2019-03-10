قيادى وفدي: ثورة 1919 رفعت شعار الأمة فوق الحكومة.. فيديو

قال ياسين تاج الدين، المحامى والقيادى الوفدى، إن ثورة 1919 كانت ثورة لم تبدأ شعبية ولكنها بدأت من الطبقة البرجوازية وهى الطبقة المتوسطة المتعلمة وجذبت بعد ذلك الطبقة العليا.



وأضاف تاج الدين فى لقاء خاص ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن الليبرالية فى ثورة 1919 كانت ليبرالية اقتصادية وسياسية، مشيرًا إلى أن ثورة 19 اساسها الاستقلال بالمعنى الواسع من خلال استقلال الإرادة الوطنية وفى الداخل رفع شعار الامة فوق الحكومة.



وتابع: "تأثير ثورة 1919 كان كبير جدًا واستمر حتى 1952 وفى هذه الفترة ظهرت فى مصر طفرة كبيرة من الناحية الاقتصادية او السياسية والاجتماعية.