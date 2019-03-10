تعرف على خدمات العلاج على نفقة الدولة المقدمة من فاكسيرا والمستندات المطلوبة

يحظى العلاج على نفقة الدولة باهتمام كبير من قبل غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، ولا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي.



لذا اهتمت الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بتقديم خدمة العلاج بالقرار على نفقة الدولة وذلك للمواطنين غير الخاضعين لمظلة تأمينية والذين يعانون من أمراض مزمنة تستوجب العلاج لفترات طويلة.



ووفقا للموقع الرسمي ل"فاكسيرا "أوضحت الدكتورة سهام سامى- مدير إدارة القرارات للعلاج على نفقة الدولة بفاكسيرا أن الإدارة تقوم بالتعاون المباشر مع المجالس الطبية المتخصصة لإنهاء المستندات التى يتم خلالها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى المستحقين وذلك فى التخصصات الآتية وهى: أمراض الباطنة، الضغط، القلب، الصدر والحساسية، المناعة، الفيروسات الكبدية، العظام والروماتيد، العيونـ الأمراض الجلدية، أمراض الدم وحقن ار- اتش التى تحتاجها السيدات بعد الولادة وحقن البى سى جى لأورام المثانة.



المستندات المطلوبة لإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة



ونوهت الدكتورة سهام إلى أن المستندات اللازمة لإصدار القرار تتمثل في:



صورة بطاقة الرقم القومى السارية



التحاليل والفحوصات التى تثبت وجود المرض



أما المستندات المطلوبة لإصدار قرار لحقنة ( ار اتش)



صورة بطاقة الرقم القومى السارية للزوج والزوجة



صورة قسيمة الزواج



صورة تحليل ار اتش للزوج والزوجة



صورة الأشعة التليفزيونية للحمل



ويمكن للمريض إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة من خلال التوجه لمجمع عيادات فاكسيرا بالمقر الرئيسى للشركة 51 شارع وزارة الزراعة بالعجوزة ومواعيد العمل من 8.30 ص إلى 3.30 عصرا من الأحد الى الخميس.