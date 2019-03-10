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تعرف على حركة المرور في الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

الأحد 10/مارس/2019 - 10:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كـريـم الخـطيب
قال اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، إن هناك هدوءًا في الحركة المرورية على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.

وأضاف الشاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» أنه لا يوجد أي كثافات مرورية حتى الآن، ولكن يتوقع زيادة نسبية في الكثافات أوقات خروج الطلبة والموظفين ظهر اليوم.

وأِشار الخبير المروري، إلى أن غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور لم تتلق أي بلاغات أو أعطال حتى الآن، لافتا إلى أن هناك انتشار الخدمات المرورية وبالإضافة إلى العلامات والإرشادات على كل الطرق والمحاور الرئيسية.

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تعرف على حركة المرور في الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

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