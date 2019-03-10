ضبط صاحب مخبز استولى على 12 طن دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

تمكن رجال مباحث التموين بالبحيرة من ضبط صاحب مخبز استولى على 12 طن دقيق بلدى مدعم وسيارة نقل محملة 1،5 طن قبل تهريبها لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة اخطارا من العقيدوجدى الصيرفى مدير إدارة شرطة مباحث التموين يفيد "رضا .ح.م.47 سنة "صاحب مخبز بلدى كائن قرية محلتصا بمركز شبراخيت لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمحظور تداوله بالأسواق وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه وبمراجعة الفواتير والسجلات وعمل محاسبه تبين استيلائه وتصرفه فى كمية ( 12.200) طن دقيق بلدى مدعم .



"حامد .ع.ي35 سنة" قائد سياره ومقيم التفتيش البحرى جناكليس بمركز أبوالمطاميرلقيامه بتجميع على السياره قيادته دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمخصص للمخابز البلديه المدعمه لإعادة بيعه بالسوق السوداء وتجميع بطاقات تموينيه ذكيه بغرض التلاعب فى الحصص المقرره لهم من الخبز البلدى والمقررات التموينيه المدعمه لتحقيق أرباح غير مشروعه وضُبط بحوزته كمية " 1.500 "طن دقيق بلدى مدعم ، 7 بطاقات تموين



وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.