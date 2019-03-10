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محافظات

فتح جميع اللجان الانتخابية في أشمون

الأحد 10/مارس/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
مروة فاضل
انتظم صباح، اليوم الأحد، العمل في اللجان الانتخابية في الانتخابات التكميلية بدائرة اشمون، حيث أعلنت غرفة العمليات فتح جميع اللجان أمام الناخبين في أول يوم للانتخابات.

وكان عدد من اللجان قد تأخر حتي التاسعة والربع أعقبها اعلان انتظام فتح جميع اللجان في ٩٥ مقر انتخابي و١٨٥ لجنة انتخابية علي مستوى الدائرة في جميع قرى ومراكز الدائرة.

ويتنافس نحو 18 مرشحا جميعهم مستقلين عدا مرشح واحد حزبي.

فتح جميع اللجان الانتخابية في أشمون
فتح جميع اللجان الانتخابية في أشمون
فتح جميع اللجان الانتخابية في أشمون

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