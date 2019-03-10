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الكهرباء: نستقبل شكاوى الجمهورعلى الخط الساخن 121 ..فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
مي محمد
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة على استعداد كامل لاستقبال شكاوى الجمهور في أي وقت، لافتا إلى أن الشكاوى تحدد هل يوجد تطوير حقيقي داخل الوزارة ، إضافة إلى هل هناك مردود حقيقي أم لا.

وأوضح " حمزة " خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن آليات الشكاوى تتضمن الاتصال على الخط الساخن 121 يستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة.

وأردف المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن الخط الساخن يستقبل جميع البلاغات والتي تتضمن: شكاوي فواتير، أعطال، إبلاغ عن قراءات، إضافة إلى يمكن للعميل الاستفسار عن خدمة، مؤكدا ان الوزارة ترصد جميع البلاغات التى لم يتم إتخاذها من خلال الخط الساخن.

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