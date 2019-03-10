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فن

جاستين بيبر يطالب جمهوره بالدعاء له.. تفاصيل

الأحد 10/مارس/2019 - 11:18 ص
جاستين بيبر
جاستين بيبر
شروق إبراهيم
اعترف النجم العالمي جاستين بيبر، أنه لا يزال يعاني من اضطراب نفسي وعدم اتزان خلال هذه الفترة، مطالبا جمهوره بالدعاء له.

ونشر بيبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له قديمة تجمعه بصديقه مغني الراب الأمريكي كاني ويست، وعلق قائلا: "أعاني بشدة.. وأشعر أنني غريب ومتفكك.. وأريد أن أوفيكم أحبائي بآخر التطورات والذي أمر به.. أنا دائما متردد ولكن ليس قلقا.. وأريد أن أتخطى ما أمر به.. لذلك أطلب منكم أن تدعوا لي".

وهذه الرسالة زادت من انتشار شائعة وجود خلافات بين جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، خاصة أن حفل زفافهما تأجل أكثر من مرة.
جاستين بيبر يطالب جمهوره بالدعاء له.. تفاصيل

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