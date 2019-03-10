هي دي أمي.. مبادرة بالعريش بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

نظم فريق أصحاب البصيرة بالجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة بشمال سيناء، مبادرة "هي دي أمي" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم النضال للمرأة وعيد الأم.



حيت نظم الفريق، برنامج زيارات لعدد من الأسر التي فقدت ابنها بسبب الإصابة بالأمراض، من بين الذين تركوا بصمات واضحة لهم في المجتمع السيناوي وتمكنوا من اكتساب حب الناس.



وقال محمد حمدي رئيس الجمعية إن أولي الزيارات كانت لمنزل والدة الشهيد التلميذ الموهوب محمد عبد القادر الذي توفي بسبب إصابته بالمرض الخبيث، وكان في استقبال الفريق والدته فتحية رمضان تابت ووالده، بهدف ارساء قيم الاعتراف بالجميل ورفع الروح المعنوية للاسرة.



وقامت والدته، بعرض انجازات ابنها والصور التي تم تصويرها في مختلف المناسبات، وخاصة احتفالات المحافظة بعيدها القومي وكذلك مختلف الفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة وعدد من أنشطة مديرية الأمن خلال الفترات السابقة والتي ارتبطت بالمناسبات التي تم خلالها التفاعل مع المواطنين.



وأكدت ضرورة رعاية المواهب الشابة ولعمل علي دعمها وخاصة الذين لهم بصمات واضحة في المجتمع، مع اقامة معرض دائم للاعمال المتميزة في احدي المدارس بمدينة العريش.