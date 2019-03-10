شاهد.. داليا أيمن تعلق على فوز فريدة عثمان بالذهبية: الدولة تهتم بالرياضة

أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن فوز فريدة عثمان بالذهبية يؤكد أن الدولة مهتمة بجميع الألعاب الرياضية سواء جماعية أو فردية، حيث لم يعد الاهتمام مرتكز على كرة القدم فقط كما كان يحدث في الماضي.



وأشارت "أيمن" خلال برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، اليوم، الأحد، إلى أن فوز السباحة المصرية فريدة عثمان، بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة ببطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليا بمدينة دي موين الأمريكية يؤكد دور ومكانة المرأة الرفيع فى تتويج اسم مصر أمام العالم.



وأشادت "أيمن" بفوز علي فرج ونور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش للسيدات والرجال، مناشدًة بأهمية مساندة لاعبي المسابقات الرياضية الفردية.