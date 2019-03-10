بعد الهجوم عليه.. ولاد الحرام لـ وائل كفوري تتجاوز الـ 2 مليون مشاهدة.. فيديو

تجاوزت أغنية ولاد الحرام للنجم اللبناني وائل كفوري المليون الثاني بعد مرور أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.



وكانت إحدى الصفحات الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعمت "كفوري" بعد الهجوم عليه بسبب أغنيته الجديدة ولاد الحرام.



وكتبت الصفحة: "كتار عم ينتقدوا وائل انه اغانيه صايرة كتير سوداوية وفيها يأس. انا برأيي الفنان لازم يكون صادق مع حاله ويعمل اغاني بتعبّر عنه وعن اللي عم يمر به واذا وائل بيمر بفترة صعبة هالشي حكمًا رح ينعكس على اغانيه. وما يبلى هالصوت. اجمل صوت حاليًا عالساحة وما بظن رح يجي متله قبل فترة".



وفاجأ كفوري الجميع بمنحه علامة إعجاب "لايك" لهذا الكلام، الذي اكد بالفعل انه يتفق مع الذي يتردد عنه بانه يعاني من أزمات عاطفية تجعله يقدم أغاني حزينة خلال الفترة الأخيرة.

