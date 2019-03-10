ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بعد الهجوم عليه.. ولاد الحرام لـ وائل كفوري تتجاوز الـ 2 مليون مشاهدة.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:30 ص
وائل كفوري
وائل كفوري
شروق إبراهيم
تجاوزت أغنية ولاد الحرام للنجم اللبناني وائل كفوري المليون الثاني بعد مرور أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وكانت إحدى الصفحات الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعمت "كفوري" بعد الهجوم عليه بسبب أغنيته الجديدة ولاد الحرام.

وكتبت الصفحة: "كتار عم ينتقدوا وائل انه اغانيه صايرة كتير سوداوية وفيها يأس. انا برأيي الفنان لازم يكون صادق مع حاله ويعمل اغاني بتعبّر عنه وعن اللي عم يمر به واذا وائل بيمر بفترة صعبة هالشي حكمًا رح ينعكس على اغانيه. وما يبلى هالصوت. اجمل صوت حاليًا عالساحة وما بظن رح يجي متله قبل فترة".

وفاجأ كفوري الجميع بمنحه علامة إعجاب "لايك" لهذا الكلام، الذي اكد بالفعل انه يتفق مع الذي يتردد عنه بانه يعاني من أزمات عاطفية تجعله يقدم أغاني حزينة خلال الفترة الأخيرة.

ترشيحاتنا

اليوم.. توزيع شرائح المحمول على طلاب أولى ثانوي استعدادا لامتحانات التابلت

أريد رجلا.. مأساة حنان جوزها ما بيحبش الشغل فاضطرت للعمل لتعالج نفسها

منصف المخير.. داعشي إيطالي يرغب في العودة ويحذر الخلايا النائمة

4 مؤشرات للإصابة بسرطان القولون

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

إنجاز شخصي ينتظر محمد صلاح في مواجهة بيرنلي بالبريميرليج اليوم

السيسي: يوجد بيننا مشككون بشكل ممنهج في كل شئ.. فيديو

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

كم دفعت قطر للفيفا مقابل مونديال 2022.. وثائق مسربة تكشف المستور

استجواب موجه لوزيرة التضامن بسبب فساد مالي بالمركز النموذجي للمكفوفين

في عيد ميلادها .. تعرف على اسم يسرا الحقيقي وسنها

في دبي فقط.. سيارة شرطة تتعرف على المجرمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

السيسي: المتسبب في حادثة قطار محطة مصر سيحاسب بالقانون.. فيديو
السيسى للمصريين: أنا مش رئيس لكم انا واحد منكم.. فيديو
السيسي: يجب إنشاء صندوق لتفادي أزمة اقتصادية في 2060
الرئيس السيسي: كل المدن الجديدة ليست من موازنة الدولة.. فيديو
السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟