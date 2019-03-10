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أخبار العالم

الهند والسعودية تبحثان التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

الأحد 10/مارس/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية روفيش كومار اليوم الأحد أن وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير سيزور نيودلهي غدا الاثنين؛ لمناقشة ومتابعة بعض القضايا المهمة في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البلاد الشهر الماضي.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية رد كومار حول ما إذا كان الجبير سيزور نيودلهي كوسيط بسبب التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي في "بولواما"، قال فيه "إنه لا يوجد أي عرض لأي وساطة من قبل أي دولة".

وأضافت القناة أنه من المقرر أن يلتقي الجبير خلال زيارته للبلاد وزيرة الشئون الخارجية سوشما سواراج، مشيرة إلي أن هذا اللقاء هو الثالث بين الوزيرين في غضون أسبوعين.

يشار إلى أن الجبير كان قد التقى رئيس وزراء باكستان عمران خان يوم "الخميس" الماضي خلال زيارته إلى إسلام آباد.

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