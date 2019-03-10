مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة لـ صدى البلد: تاريخ مصر في استقبال اللاجئين مشرف.. سنطلب لها دعما إضافيا.. وجهود الحكومة نجحت في الحد من الهجرة غير شرعية

كريستين بشاي، المسؤول الإعلامي بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة لـ"صدى البلد":

تسجيل 142.247 لاجئ حتى يناير 2019 لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

نطالب بمزيد من الدعم لمصر من المجتمع الدولي لدعم جهودها في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين

نسعى لإنشاء 720 فصلا دراسيًا رقميًا ذكيًا





قالت المسؤول الإعلامي بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، كريستين بشاي، إن مصر أحد أكثر دول العالم احترامًا وإجلالا لحق اللاجئين حيث يتمتع فيها اللاجئ، أيًا كانت جنسيته بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن المصري من صحة وتعليم وغيرها من خدمات، الأمر الذي دفع أكبر منظمة في العالم مهتمة بشؤون اللاجئين الإشادة بموقف الدولة المصرية.





وأضافت لـ صدى البلد، أن مصر لها تاريخ مشرف ومضياف من حيث استضافة اللاجئين، بداية من اللاجئين الذين استضافتهم في أعقاب الحرب العالمية مرورا بالأرمن ولاجئ الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في أعقاب الحروب والنزاعات التي نشبت في آخر ثلاثة عقود.





وأشارت إلى أن اللاجئين وطالبو اللجوء بين المصريين يعيشون ويتلقون خدمات كثيرة على قدم المساواة مع المواطنين المصريين ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمنح وزارة التعليم اللاجئين وملتمسي اللجوء اليمنيين والسوريين والسودانيين والجنوب سودانيين حق الالتحاق بالمدارس المصرية الحكومية على قدم المساواة مع المصريين، لافتة الي ان الحكومة المصرية تسمح لجميع اللاجئين بالوصول للمستشفيات الحكومية وتلقى العلاج بتكلفة رمزية على قدم المساواة مع المصريين.





وأوضحت بشاي أنه تم تسجيل 142.247 ألف حتى يناير 2019 لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرة الي انه يوجد تعاون وثيق ومثمر بين المفوضية والحكومة المصرية متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والصحة والتعليم حيث تقوم المفوضية بدعم الحكومة المصرية في قطاعات كثيرة.





واستطردت: "على سبيل المثال القطاع الصحي، فقد قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتبرع بمبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي من المعدات الطبية إلى 19 مستشفى حكوميًا في مصر تحت إشراف وزارة الصحة والسكان المصرية بهدف تعزيز قدرة هذه المؤسسات الصحية على توفير الرعاية الطبية الثانوية والطارئة الكافية لللاجئين والمصريين على قدم المساواة.





وأشارت الي انه تم تدعيم وزارة التعليم من خلال بناء القدرات التقنية مثل تدريب المعلمين والمساعدة التشغيلية من خلال تجديد المدارس، وبناء الفصول الدراسية وتوفير المعدات والأثاث وغيرها من اللوازم في المناطق ذات الكثافة العالية للاجئين لافتة الي أكبر مثال على ذلك هو التعاون المثمر بين مفوضية ووزارة التربية والتعليم هو إنشاء 720 فصل دراسي رقمي ذكي في بعض المدارس الحكومية وستستهدف فقط أطفال المدارس الإعدادية للسماح للحكومة المصرية بالبناء على ذلك في الصفوف الثانوية بعد ذلك.





وأردفت ان الحكومة المصرية ايضا تسمح لجميع اللاجئين بالوصول للمستشفيات الحكومية وتلقي العلاج بتكلفة رمزية على قدم المساواة مع المصريين وطوال السنوات الخمس الماضية، دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وزارة الصحة بمعدات تبلغ قيمتها 4.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى برامج لبناء القدرات لأكثر من 250 من أخصائيي الرعاية الصحية.





واستطردت: "نحن ندرك تمامًا أنه مع تزايد أعداد اللاجئين في الآونة الأخيرة ومع بقاء عدد كبير منهم لسنوات طويلة في مصر، فإن الخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة المصرية تشكل عبئًا على موارد الدولة ونطالب بمزيد من الدعم لمصر من المجتمع الدولي لدعم جهودها في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين. "





وألمحت بشاي الي ان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أطلقت برنامج منحة الشتاء ل 151.130 لاجئًا من الفئات الأكثر احتياجا في مصر في نهاية ديسمبر، من بينهم 18 بالمائة على الأقل هم أطفال دون سن 18 عامًا وتم صرف المنح النقدية غير المشروطة من خلال مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد.





وبيًنت أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أطلقت كذلك حملة عالمية جديدة تدعو الجمهور في جميع أنحاء العالم لتغطية المسافة التي يقطعها اللاجؤون في كل عام. وتشجع حملة “2 مليار كيلومتر نحو الأمان” الناس على دعم اللاجئين من خلال القيام بأعمال فردية تعبر عن التضامن بهدف إظهار عزيمة وقوة اللاجئين.





وأشارت الي ان المفوضية ايضا تتبعت رحلات اللاجئين التي يقومون بها في جميع أنحاء العالم وجمعت المسافات الكلية لتخلص إلى أن الأشخاص المجبرين على الفرار يسافرون لمسافة ملياري كيلومتر في كل عام للوصول إلى نقطة الأمان الأولى.





واضافت: وتدعو حملة “2 مليار كيلومتر نحو الأمان” الجميع للعمل التضامني والجري والمشي أو ركوب الدراجة للوصول إلى مسافة إجمالية تبلغ ملياري كيلومتر كما يمكن للمشاركين استخدام تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بهم أو موقع الحملة على الإنترنت www.stepwithrefugees.org وذلك من أجل تسجيل الكيلومترات والمساهمة في إجمالي المسافة.





وعن خطط المفوضية لدعم مصر قالت بشاي "تعمل المفوضية مع الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الخارجية المصرية لرفع الوعي بمشاكل اللاجئين وإلقاء الضوء على دور مصر كبلد مضيف للآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء من أجل مساعدة الحكومة المصرية على استيعاب الأعداد المتزايدة كما تقوم المفوضية بتنظيم أنشطة مختلفة لتنمية المهارات والقدرات وجلسات توعية تضم اللاجئين والمصريين من أجل تعزيز التعايش والتماسك الاجتماعي."



