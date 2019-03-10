شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور

كشف شهود عيان بأن 4 أشخاص غير ملثمين يستقلون موتوسيكل قاموا بإطلاق أعيرة نارية عشوائية على مهندس بالمعاش أثناء توقفه بمجمع المواقف بدمنهور لاستقلال أتوبيس النقل الداخلى مما تسبب فى إصابته بطلقات نارية بالرأس توفى على أثرها.



وكان مجمع مواقف دمنهور شهد حادثا مأساويا صباح اليوم الأحد أثر تعدى مجهولين بالرصاص على مهندس زراعى بالمعاش وقتله فى ظروف غامضة وانتقلت على الفور قوات الشرطة وجار ضبط المتهمين وتم نقل الجثة لمشرحة المعهد الطبى القومى.



اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة دمنهور بوقوع جريمة قتل بمجمع مواقف دمنهور وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وبالمعاينة تبين مقتل خليل إبراهيم بركات ٥٥ عاما مهندس زراعى مقيم بحى شبرا بدمنهور.



ووجه اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن بتشكيل فريق تحت بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية بمشاركة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجناة.



وتوصلت التحريات المبدئية عن قيام 4 مجهولين يقودون 2 موتوسيكل بقتل المجنى عليه وتم نقل الجثة لمشرحة المعهد الطبى القومى بدمنهور تحت تصرف النيابة.. وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

