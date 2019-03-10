ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 11:25 ص
مقتل مهندس فى ظروف
مقتل مهندس فى ظروف غامضة
جمالات الدمنهورى
كشف شهود عيان بأن 4 أشخاص غير ملثمين يستقلون موتوسيكل قاموا بإطلاق أعيرة نارية عشوائية على مهندس بالمعاش أثناء توقفه بمجمع المواقف بدمنهور لاستقلال أتوبيس النقل الداخلى مما تسبب فى إصابته بطلقات نارية بالرأس توفى على أثرها.

وكان مجمع مواقف دمنهور شهد حادثا مأساويا صباح اليوم الأحد أثر تعدى مجهولين بالرصاص على مهندس زراعى بالمعاش وقتله فى ظروف غامضة وانتقلت على الفور قوات الشرطة وجار ضبط المتهمين وتم نقل الجثة لمشرحة المعهد الطبى القومى.

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة دمنهور بوقوع جريمة قتل بمجمع مواقف دمنهور وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وبالمعاينة تبين مقتل خليل إبراهيم بركات ٥٥ عاما مهندس زراعى مقيم بحى شبرا بدمنهور.

ووجه اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن بتشكيل فريق تحت بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية بمشاركة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجناة.

وتوصلت التحريات المبدئية عن قيام 4 مجهولين يقودون 2 موتوسيكل بقتل المجنى عليه وتم نقل الجثة لمشرحة المعهد الطبى القومى بدمنهور تحت تصرف النيابة.. وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور
شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور
شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور
شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور
شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور
شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور
شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور

ترشيحاتنا

جماهير الأهلى تسانده بعد الهزيمة من فيتا كلوب.. ومغردون: على الحلوة والمرة معاك

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

في دبي فقط.. سيارة شرطة تتعرف على المجرمين

أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

إصابة 29 راكبا بسبب اضطرابات جوية بطائرة للخطوط التركية .. فيديو

أمير مرتضى يوجه رسالة لـ ميدو عقب تألقه مع الوحدة السعودي

وفاة 3 طفلات فى عمر الزهور.. تناولن سم فئران أثناء لهوهن..وقرية سمادون تتشح بالسواد

المرور: توقف بالطريق الدائري بسبب سقوط حمولة مواسير.. فيديو

شاهد .. زوجة وائل جسار بالإسدال في السعودية

بعد دعوة السيسي لحضور اجتماعها.. قصة قمة السبع الكبرى التي أعادت التوازن الاقتصادي للعالم

السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

السيسي: المتسبب في حادثة قطار محطة مصر سيحاسب بالقانون.. فيديو
السيسى للمصريين: أنا مش رئيس لكم انا واحد منكم.. فيديو
السيسي: يجب إنشاء صندوق لتفادي أزمة اقتصادية في 2060
الرئيس السيسي: كل المدن الجديدة ليست من موازنة الدولة.. فيديو
السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟