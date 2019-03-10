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أسامة هيكل: الإعلام الآن يخترق قيم المجتمع وينتهك عاداته وتقاليده.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
مي محمد
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية الأزهر والأوقاف والكنيسة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة ، حيث إن تعليم الدين الصحيح لم يخلق لدينا مشكلة التطرف، بل ستزيد القدرة على مواجه هذا التطرف.

وأضاف "هيكل" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد، أن "المؤسسات الثقافية والشبابية عليها دور كبير في ربط الشباب بالمجتمع على مختلف المستويات حيث أن أغلب المصريين من الشباب، ولذلك خلق الوعي لديهم ضرورة حتمية".

وأردف أن لدى وسائل الإعلام 20 محطة تلفزيون حكومية و76 محطة إذاعية محلية موجهة وغير موجهة و18 قناة مصرية خاصة، و48 إصداراً صحفيًا حكوميًا بخلاف الصحف الخاصة، لافتًا إلى أنه في الماضي كان الإعلام يعتمد على مرسل ومستقبل فقط كان الأمر سهلا، لكن الآن هناك اختراق لقيم المجتمع وانتهاك لعاداته وتقاليده.

وأوضح أنه منذ بداية التسعينيات أصبح الإعلام غير تقليدي، وانطلقت الأقمار الصناعية تبث إرسال القنوات الفضائية على مساحات شاسعة على الكرة الأرضية واختفت الحدود السياسية للدول على المستوى الإعلامي واختلطت القيم بين مختلف الدول والأقاليم.

وأشار إلى أن النقلة الكبرى كانت مع التوسع في استخدام الإنترنت وظهور فرع جديد يطلق عليه الإعلام الإلكتروني، والذي يتميز بسرعة انتشار غير مسبوقة أثر بشكل واضح على الإعلام التقليدي.

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