الطائر المبكر يحصد المركز الثاني بقائمة الأعمال التركية الأكثر مشاهدة

أصدر موقع gecce التركي قائمة تتضمن البرامج والمسلسلات الأعلى مشاهدة أمس في تركيا وتمكن برنامج الناجون من التفوق على جميع الأعمال الدرامية وجاء بالمركز الأول وحصد على أعلى نسبة مشاهدة يوم السبت.



أما المركز الثاني فجاء به مسلسل الطائر المبكر بينما جاء بالمركز الثالث مسلسل التوأم ميمو جان بينما جاء بالمركز الرابع مسلسل حكاية عائلة.



ويعد مسلسل الطائر المبكر والذي جاء بالمركز الثاني من أبرز المسلسلات التركية التي تحظى في الوقت الحالي بنسب مشاهدة عالية في عدد كبير من الدول العربية.

