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منوعات

بعد تعرضه لسلسة من الانتقادات.. تويتر يطلق ميزة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدم

الأحد 10/مارس/2019 - 11:15 ص
تطبيق تويتر
تطبيق تويتر
آية جمعة
تعمل شركة تويتر عن جعل عملية الإبلاغ عن التغريدات المسيئة أسهل يوما بعد يوما، وذلك من خلال الميزات الجديدة التي تطلقها باستمرار.

وبحسب ما ذكره موقع "إنجاد جيت" التقني، أطلقت شركة تويتر ميزة جديدة بإمكانها تعزيز خصوصية المستخدم وتسهيل عملية الإبلاغ عن التغريدات المسيئة التي تنتهك خصوصيته.

وكتبت الشركة في تغريدة رسمية: "نريد أن نتحرك بشكل أسرع نحو مراجعة التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية، واعتبارا من اليوم، ستتمكن من إخبارنا بالمزيد حو التغريدة التي تبلغ عنها".

وأوضح الموقع أنه من خلال الميزة الجديدة ستتمكن من إبلاغ تويتر عما إذا كان شخصا ما قد شارك سواء رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو عنوان منزلك أو أي تفاصيل شخصية خاصة بك.

وتلقى موقع تويتر الكثير من الانتقادات بسبب سوء المعاملة والمضايقات على منصته، لذلك تم استحضار ميزات جديدة لمعالجة هذه المخاوف، ولجعل بيئة تويتر أكثر أمانًا للمستخدمين حول العالم.

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