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برلمان

عربية النواب تطالب بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر والجزائر

الأحد 10/مارس/2019 - 11:45 ص
أحمد رسلان ، رئيس
أحمد رسلان ، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان
محمود فايد
طالبت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط مصر والجزائر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي، لمناقشة العلاقات المصرية الجزائرية.

وأشارت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع،إلى أن العلاقات السياسية المصرية الجزائرية، شهدت تحسنًا ممتازًا في أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، والذي اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.

وقالت اللجنة:"ترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة من المصالح المشتركة، على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبفضل اشتراك مصر والجزائر في منظور سياسي واحد تعاونت البلدين في حل الأزمة الليبية، فالمخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجهها مصر والجزائر من الأحداث الجارية في ليبيا تهدد الأمن القومي لكلا البلدين".

وأكدت اللجنة أهمية دور القوى الناعمة في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى دور الأزهر الشريف.

ونوهت اللجنة،إلى أن ثورات الربيع العربي وثورة 30 يونيو في مصر، عكست حاجة الدولتين معًا إلى تعاون وثيق لمحاصرة الإرهاب في منطقة المغرب العربي بصفة عامة، مما يسمح لهما الآن بإقامة علاقة متينة تساعد على إعادة التماسك لمنطقة المغرب العربي الكبير، وتساعد في الوقت نفسه على إعادة صياغة العلاقات العربية الإفريقية وفق أسس جديدة أكثر متانة ورسوخا.

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