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السيسي: جماعات التيارات الإسلامي قدموا القيادات الدولة على أنها فاسدة.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
مي محمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البيان الذي كان سيقدم بشأن أحداث محمد محمود كان يتضمن مطالب أن المجلس العسكري يرحل، لافتا إلى أن الفريق محمد زكي كان متواجد في التحرير من أجل ان ألا يقتل أو يؤذي مواطنا مصريا. 

وأضاف "السيسي" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد ، اليوم الأحد، أنه جماعات التيارات الإسلامي قدموا القيادات الدولة على أنها فاسدة، منوها أنه خلال أحداث اقتحام الامن الوطني أو أمن الدولة خرجت عدد من الشائعات على ان الحادث مرتب من جانب الجيش هدفها سقوط الدولة، حيثوا قالوا إن الجيش أدخل المتظاهرين الأمن الوطني للحصول على الوثائق من أجل هدم كرامة الشرطة.

وأكد على أنه كل يوم هناك شائعة واثنين وثلاثة، لافتا إلى أنه غير قلق لأن حجم الوعي الذي شكل للمصريين كبير للغاية، مطالبا كل أسرة بضرورة تحمل مسئولية أبنائهم، نظرا لأن هناك شباب يستشهدون من أجل أن تحيا مصر. 

مناشدا كل شخص أنه لا يعبث بأمن الدولة، مشيرا إلى أنه خلال تجهيز البيان "محمد محمود " طلب منه أن يترك المجس الأعلى لشخص آخر، ولكن طلب إنه في حالة طلب المصريين في إستفتاء يقبل ذلك تسلم الدولة فورا ولكن لم نسلمها للسراب أو الضياع. 

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