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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفدرالية الأفريقية

الأحد 10/مارس/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره جورماهيا الكينى في التاسعة مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى الفريق الأبيض خلال مباراة اليوم لحصد الثلاثة نقاط من أجل التأهل لدور ربع النهائى بالكونفدرالية، والتي ستشهد حضور ما يقرب من 10 آلاف مشجع لدعم الفريق الأبيض فى مواجهة نظيره الكينى.

ويقدم "صدى البلد" خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

وكان قد التقى فريق الزمالك مع جورماهيا الكينى فى العاصمة الكينية "نيروبى" فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات الجارى وتعرض الفريق الأبيض للخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويعتبر الفوز الأول لجورماهيا على الزمالك بعد غياب 21 عامًا منذ أن التقيا فى كأس الاتحاد الإفريقى 1998 بعدما ألحق الفريق الكينى الهزيمة بالأبيض فى مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يفوز الزمالك برباعية نظيفة فى مباراة الإياب، سجلها كلا من إسماعيل كوليبالى "هدفين" ومدحت عبد الهادى وعبد الحميد بسيونى.

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