الداية.. طبيب بلا شهادة.. وطوق نجاة بلا إمكانات | نوستالجيا

دون أن تلتحق بكلية الطب ودراسة التخصص ذاته، وربما تكون أمية من الأساس لم تطرق أبواب التعليم، لكنها أصبحت طبيبة بالوراثة، لتصبح الداية مهنة نسبة كبيرة من النساء خلال سنوات طويلة مضت تركت أثرًا في المجتمعات العربية قبل تطور علم الطب الحديث، فكانت الداية طوق النجاة لمساعدة النساء على الولادة الطبيعية في المنزل دون أي جهود إضافية مبذولة.



بلا أي إمكانات وبلا أدوات.. دون حتى تقنيات متطورة كالبنج وأدوات الجراحة، كانت الداية تقوم بمهمتها الإنسانية وهي تثق بنفسها ويراها كل من حولها على أنها الطبيبة الفذة، رغم أنها في حقيقة الأمر تعلمت المهنة صدفة وربما بالوراثة، فأغلبية النساء ورثن مهنة الداية عن طريق والدتهن أو إحدى أقاربهن اللاتي برعن وذاع صيتهن في توليد النساء، فبكل سهولة تتعلم من والدتها خطوات سهلة وبسيطة تساعد بها المرأة الحامل أثناء لحظات الولادة وتتعلم فقط الطريقة الصحيحة لقطع الحبل السري للمولود فور خروجه من رحم أمه.



ربما كان الأمر أصبح مهنة مكتسبة عن طريق الصدفة إلا أن ظروف المجتمعات قديمًا كانت السبب في ظهور مثل هذه المهن، فلم تعرف النساء سوى الولادة المنزلية الطبيعية التي تأتيها على غفلة، فلا تجد أمامها سوى إرسال أحدًا يستدعى حضور الداية إلى منزلها لتساعدها على الفور.



تأتي مرتدية عباءة سوداء تطلب البشارة والحلاوة من الأب وأهل المرأة الحامل، تدخل مباشرة لغرفتها تخفف من وطأة التوتر والصراخ الذي تعانيه الحامل، تساعدها في الاستلقاء ظهرًا وتبدأ مهامها في تسهيل عملية الولادة وبجانبها وعاء ملئ بالماء الساخن ومشرط ومقص دون أي تعقيم، ذلك المشهد المحفور في أذهاننا لـ" الداية"، والذي تكرر كثيرًا في أفلام الزمن الجميل، خلال القرن الماضي.



لم تكن مهنة الداية موجودة في مصر فقط قبل مئات السنوات، إلا أنها غزت الدول العربية بالكامل، ورغم تطور عالم الطب وظهور أحدث تقنيات الولادة منها القيصرية والولادة من دون ألم، إلا أن الداية مازالت موجودة في بعض فئات المجتمعات وخاصة الأكثر فقرًا وجهلًا، ورغم محاولات الطب الحديث في اندثار تلك المهنة التي قد تكون سببًا في وفاة كثير من النساء أثناء الولادة، إلا أنها الأفضل في نظر بعض الرجال الذين يرفضون أن تُكشف زوجاتهم على أطباء فيعودون بالزمن ويستدعون الداية بالمنزل دون مراعاة المخاطر التي قد تعود على المرأة.