محمد مندور محاضرًا عن فن صناعة المحتوى الإعلامي بمعهد الإعلام

يُنظم المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال ورشة العمل الثانية المجانية عن فن صناعة المحتوى الإعلامي غدًا الاثنين.





يقدّم الورشة الإعلامى محمد مندور، نائب رئيس تحرير موقع صدى البلد، وتقام الورشة تحت رعاية عمرو إبراهيم المدير المالي والإداري لمدينة الثقافة والعلوم، والدكتورة إيمان صلاح الدين عميدة المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال، والدكتور صالح العراقي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وتحت إشراف كل من الدكتورة مها أبو خليل والدكتورة سارة نصر والدكتورة بدور طلعت.





يتناول الإعلامي محمد مندور في ورشة العمل مهارات إعداد البرامج الحوارية والإخبارية، وتصنيف البرامج والقوالب الفنية، والمهارات المطلوب توافرها في المعد الناجح، وكيفية تكوين شبكة مصادر وعلاقات متنوعة في مختلف التخصصات.



