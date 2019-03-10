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محمد مندور محاضرًا عن فن صناعة المحتوى الإعلامي بمعهد الإعلام

الأحد 10/مارس/2019 - 11:22 ص
محمد مندور
محمد مندور
يُنظم المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال ورشة العمل الثانية المجانية عن فن صناعة المحتوى الإعلامي غدًا الاثنين.

يقدّم الورشة الإعلامى محمد مندور، نائب رئيس تحرير موقع صدى البلد، وتقام الورشة تحت رعاية عمرو إبراهيم المدير المالي والإداري لمدينة الثقافة والعلوم، والدكتورة إيمان صلاح الدين عميدة المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال، والدكتور صالح العراقي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وتحت إشراف كل من الدكتورة مها أبو خليل والدكتورة سارة نصر والدكتورة بدور طلعت.

يتناول الإعلامي محمد مندور في ورشة العمل مهارات إعداد البرامج الحوارية والإخبارية، وتصنيف البرامج والقوالب الفنية، والمهارات المطلوب توافرها في المعد الناجح، وكيفية تكوين شبكة مصادر وعلاقات متنوعة في مختلف التخصصات.

يُذكر أن الإعلامي محمد مندور يعمل نائبًا لرئيس تحرير موقع صدى البلد، وتمتد خبرته في مجال الإعداد التليفزيوني والوثائقي لأكثر من 10 سنوات، حيث تولى مهمة إعداد عدد من البرامج الحوارية منها مدير تحرير برنامج "صباح أون" و"بلدنا بالمصري" و"مصر في أسبوع" بقناتي "on live" و"on TV"، كما تولى خلال 2015 و2016 منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق لوزارة الثقافة.

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